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“İhracatta Fark Yaratanlar” ödüllerini aldı

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:46
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İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 2016 yılının başarılı ihracatçılarını “İhracatta Fark Yaratanlar” Ödül Töreni ile 5 farklı kategoriden 293 başarılı ihracatçı firmayı ödüllendirdi.

'İhracatta Fark Yaratanlar” ödüllerini aldı
 İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 2016 yılının başarılı ihracatçılarını “İhracatta Fark Yaratanlar” Ödül Töreni ile 5 farklı kategoriden 293 başarılı ihracatçı firmayı ödüllendirdi. Sektörün 2016 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 1,4 milyar dolarlık ihracata katkı yapan firmaların ödüllendirildiği gecede İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 5 farklı kategoride 293 başarılı ihracatçıyı ödüllendirdi. Törenin açılışında konuşan İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Şenocak, sektör olarak zor geçen bir yılda gerçekleştirilen 1,4 milyar dolarlık ihracata katkısı olan üyelere teşekkür etti. Birlik olarak 2017 yılına umutlu başladıklarına vurgu yapan Şenocak “Bu yılın ilk çeyreğinde 367 milyon dolar ihracatla, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre ihracatımızda yüzde 14’lük artış yakaladık. Bu oran Türkiye ortalamasının iki katına tekabül ediyor. Sektörümüzün sorunlarına 2016 yılı içerisinde çok ciddi çözümler ürettik. İhracatçılarımız yeşil pasaportlarına kavuştu. KGF ve Eximbank ile yaptığımız anlaşmalar ile üyelerimizin finansmana erişimini kolaylaştırdık. Deri konfeksiyon ürünlerine ve ayakkabı aksamına ilave gelir vergisi getirttik. Yurt dışı tanıtımlarımızı tüm hızıyla sürdürdüğümüz gibi ülkemize getirdiğimiz alım heyetleriyle hem ülkemizin algısına hem de ihracatçılarımıza katkı sağladık. Kıymetli kürkün hammadde ithalatından alınan ÖTV’nin kaldırılması için çalışmalarımız sürüyor. Rusya’da Türkiye Ticaret Merkezi kurmak için de çalışmalarımıza başladık. Gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin meyvesini 2017 yılı itibariyle almaya başladık. Mart ayında gerçekleştirdiğimiz 160 milyon dolarlık ihracat ile son 27 ayın en yüksek ihracatını gerçekleştirdik” diye konuştu.
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