Erdemir, Osmanlı Çileği Üretimini Canlandırıyor

Türkiye’nin en büyük entegre çelik üreticisi Erdemir Grubu, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana Ereğli’de yetiştirilen dünyaca ünlü Osmanlı Çileği’ne bir sosyal sorumluluk projesiyle can suyu oldu. Türk çelik sektörünün lider kuruluşu Erdemir, demir-çelik sektöründeki başarılarını yeni bir sosyal sorumluluk projesiyle taçlandırdı. Osmanlı padişahlarının yurtdışından gelen üst düzey misafirlerine ikram ettiği ve son yıllarda üretimi durma noktasına gelen Osmanlı Çileği için bir biyoçeşitlilik projesi başlatan Erdemir Grubu, Nisan ayında toplam 5 bin çilek fidesini toprakla buluşturdu. Grup Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Banu Kalay Erton, “Bölgede Osmanlı Çileği’nin üretim miktarını artırmayı, yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı ve yerel istihdama katkı sağlayarak dünyaca ünlü Osmanlı Çileği’nin korunmasını amaçlıyoruz. 1 yıl önce temellerini attığımız projemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Karadeniz Ereğli İlçe Müdürlüğü, Zonguldak Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmanlı Çileği’ni Yaygınlaştırma Ve Üreticilerini Koruma Derneği’yle işbirliği yapıyoruz” bilgisini verdi.