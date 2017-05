Baharın renkleri pardesülere yansıdı

Zühre; bu sezon pastel tonlarında hazırladığı koleksiyonları ile baharın renklerini pardesülere yansıttı. Doğadan ilham alınarak tasarlanan 2017 ilkbahar–yaz pardesü koleksiyonunda gök mavisi, yeşil, krem ve eflatun renkleri ön plana çıkıyor. Doğanın yeniden canlandığı ve canlanırken renklendiği bir dönemde bu değişimi günlük giyimimizden ev dekorasyonuna kadar birçok alanda hissediyoruz. Modern tasarımlar ile pastel tonların hakim olduğu 2017 ilkbahar – yaz pardesü koleksiyonunda farklı renklerdeki modeller öne çıkıyor. Yeni sezon ürünlerde gök mavisi, yeşil, krem ve eflatun gibi tonları ön plana çıkaran Zühre, farklı yaş gruplarına ve farklı vücut şekillerine uygun modeller sunuyor. Her sezonun kurtarıcı parçalarından biri olan pardesüler şık görünümleri, rahatlığı ve her parçayla kolayca kombinlenebilme özellikleriyle öne çıkıyor. Pardesü seçiminde en önemli nokta öncelikle nasıl bir model istediğinize karar vermek. Her zevke uygun ürün seçenekleri sunan Zühre’nin ürün portföyünde pelerin modelden, günlük kullanıma uygun rahat stile, süet sporluğundan, deri şıklığına kadar aradığınız pek çok farklı model bulunuyor. Her vücut tipine uygun olan üst kısmı vücuda oturan alta doğru genişleyen klasik pardesü modelleri ise hem şık hem spor kullanım için ideal. Zühre 2017 ilkbahar – yaz koleksiyonu tesettür giyiminde modayı yakından takip etmek isteyen kadınlara birçok alternatif sunuyor. Üstü vücuda oturan altı kloş modellerden, monokrom ve işlemeliye kadar birçok seçeneğin bulunduğu Zühre’de, düz ve uzun klasik kesimler de beğeniye sunuluyor.