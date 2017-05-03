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Annenize kalpten bir armağan verin

03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:28
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Bir anne, ailenin kalbi ve her insanın sahip olabileceği en iyi dosttur.

Annenize kalpten bir armağan verin
 Bir anne, ailenin kalbi ve her insanın sahip olabileceği en iyi dosttur. Her annenin ve çocuğunun kalbi birbirlerine duyduğu sonsuz sevgi ile doludur. Bu anneler gününde ona duyduğunuz muhteşem sevginin güzelliğini sembolize etmek için etkisi sonsuza kadar sürecek bir armağan verin. Gülaylar’ın anneler gününe özel pırlanta, elmas beştaş, tektaş ve elmas setlerdeki kampanyalı ürünler arasından seçeceğiniz, annenizin güzelliğine yakışacak naif parçalarla ona kendisini özel hissettirin. Üstelik anneler gününe özel Gülaylar’dan yapacağınız 750 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye edilen Annem ve Ben Kolye ile birbirinize duyduğunuz sonsuz sevgiyi hatırlatan bir anınız olsun ve onun kalbini mutlulukla doldurun.
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