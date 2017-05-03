ALMANYA’DA DÖNERE SINIF ATLATTI

Almanya’daki ömrü yarım asra yaklaşan döner kebap, zamanla sadece Türklerin değil, Almanların da tercih ettiği öğün yemeğine dönüştü. Almanya’da bugün 16 bin 500 döner satış noktası bulunuyor. Almanya’da genelde pide ekmeği ile servis edilen döner, zaman içerisinde hızlı tüketilebilen, ucuz fast food ürün olarak sunulmaya başlandı. Döner kebap algısına zarar veren bu olumsuz gelişme, İşletme Yönetimi Uzmanı Gaziantepli Genç İşadamı Ali Erdoğan tarafından hayata geçirilen Alice Premium Döner konsepti ile ayrıcalıklı bir konuma dönüştü. Ali Erdoğan’ın kurduğu Alice Premium Döner markası döner kebaba Almanya’da sınıf atlattı. Kuzey Akdeniz Gastronomi alanında Düsseldorf’ta çeyrek asrı aşkın zamandır hizmet veren Leonardo Gastro Grup’un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdoğan ile Alice Premium Döner’in başarı hikâyesini konuştuk.