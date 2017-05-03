banner197
Ana SayfaMayıs-17

ALMANYA’DA DÖNERE SINIF ATLATTI

03 Mayıs 2017 Çarşamba 11:59
Bu haber 4257 kez okundu

2011’de Almanya’da faaliyete geçen Alice Premium Döner, Türk ve Alman işletmeciliğini İtalyan tasarımıyla birleştirerek yeni bir konsept oluşturdu.

ALMANYA'DA DÖNERE SINIF ATLATTI
Almanya’daki ömrü yarım asra yaklaşan döner kebap, zamanla sadece Türklerin değil, Almanların da tercih ettiği öğün yemeğine dönüştü. Almanya’da bugün 16 bin 500 döner satış noktası bulunuyor. Almanya’da genelde pide ekmeği ile servis edilen döner, zaman içerisinde hızlı tüketilebilen, ucuz fast food ürün olarak sunulmaya başlandı. Döner kebap algısına zarar veren bu olumsuz gelişme, İşletme Yönetimi Uzmanı Gaziantepli Genç İşadamı Ali Erdoğan tarafından hayata geçirilen Alice Premium Döner konsepti ile ayrıcalıklı bir konuma dönüştü. Ali Erdoğan’ın kurduğu Alice Premium Döner markası döner kebaba Almanya’da sınıf atlattı. Kuzey Akdeniz Gastronomi alanında Düsseldorf’ta çeyrek asrı aşkın zamandır hizmet veren Leonardo Gastro Grup’un kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdoğan ile Alice Premium Döner’in başarı hikâyesini konuştuk.

Özel söyleşinin devamı...







Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.