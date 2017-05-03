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ABD petrol üretiminde S.Arabistan’ı geçmeyi planlıyor

03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:31
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Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh, 2017 Yılı Petrol ve Gaz Risk Endeksi’ni yayınladı.

ABD petrol üretiminde S.Arabistan'ı geçmeyi planlıyor
 Dünyanın lider sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh, 2017 Yılı Petrol ve Gaz Risk Endeksi’ni yayınladı. Endeksteki bulgulara göre ABD, en büyük petrol kaynağı olma yolunda Suudi Arabistan’ı geçmeye hazırlanıyor ve bu değişim, enerji endüstrisinin jeopolitik görünümünü de etkileyecek. Söz konusu gelişmenin şirketlerin yatırımları üzerinde uzun vadeli etkide bulunabileceği belirtilirken, petrol fiyatlarındaki değişimin politik olaylar üzerinde güçlü bir etkiye sahip olmaya devam edeceği vurgulandı. ABD’nin, dünyanın en önde gelen petrol kaynağı olma yolunda Suudi Arabistan’ı geçmeye hazırlanması, enerji endüstrisinin jeopolitik görünümünü temelden değiştirebilir. Bu da, etkilenen ülkelerde faaliyet gösteren veya yatırım yapan şirketler üzerinde uzun vadeli bir etkiye neden olabilir.
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