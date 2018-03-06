Yerli otomobil beni çok heyecanlandırıyor

Ford Heracles kullanıcıya yepyeni bir tecrübe sunmayı hedefliyor ve daha önce ulaşım sektöründe benzeri olmayan bir kullanım sunuyor. Tasarım sürecinde önceliğini, kullanıcıyı sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırmak olarak belirledim. Heracles, sunduğu oturma postürü sayesinde kullanıcının en sağlıklı şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Tamamen elektrikle çalışıyor ve ön tekerlerinin içinde bulunan elektrik motorları sayesinde doğaya zarar vermiyor.

Araç kullanılmadığında, arka tarafta bulunan depolama alanı, katlanarak aracın küçülmesini sağlıyor. Bu özellik, aracın taşınmasında ve istiflenmesinde büyük avantaj sunuyor. Otomotiv sektöründe ‘yerli otomobil’ konusu gündemde. Yerli otomobil konusunda tasarım yapmayı ve proje geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Yerli otomobil konusu beni çok heyecanlandırıyor. Ülkemiz adına çok büyük bir gelişme ve ilerleme olacağını düşünüyorum. Bu çapta büyük bir projede yer almak benim için onur ve gurur verici olur.



Otomotiv dışında da tasarım yaptığınız sektörler var mı? Lisans eğitimi süresince bir çok proje geliştirdim. Bunlardan bazıları; endüstriyel mutfak ürünleri, dış mekan aydınlatma elemanları, herkes için mobilya tasarımı şeklindeydi. Bu süreç, bana farklı sektörlerde ürün tasarlama konusunda çok faydalı oldu.

Tasarım bölümünde öğrenim görmek isteyen gençlere önerilerinizi paylaşır mısınız? Öncelikle yeni fikirlere ve yeniliklere açık olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bol bol araştırma yapmalarını, günümüz ve gelecek hakkında bilgi edinmelerini ve kendi fikirlerini ortaya çıkarmalarını öneriyorum. Bir çok insan tasarımların oturup direk çizim yapılarak gerçekleştiğini sanıyor ama tasarım süreci aslında çok farklı ilerliyor.

Örneğin yeni bir otomobil modelinin sıfırdan tasarlanıp sokağa çıkması 3-4 yıllık bir süreçten sonra gerçekleşiyor. Bu yüzden tasarımcı adaylarına, öğrenim görmek istedikleri tasarım departmanlarını kapsamlı bir şekilde araştırmalarını ve sonrasında kendilerine en yakın buldukları departmanları tercih etmelerini tavsiye ederim. İleriye yönelik hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Otomobillere karşı tutkum çocukluğumdan beri var. Kendimi otomotiv sektöründe geliştirmek için bir çok çalışma yaptım ve hala yapmaya devam ediyorum. İleride başarılı bir otomobil tasarımcısı olmak en büyük hayalim.