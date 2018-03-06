Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
116710
ALTIN
162.975
DOLAR
3.7947
STERLİN
5.2691
EURO
4.7047

Yerli otomobil beni çok heyecanlandırıyor

‘‘Ülkemiz adına çok büyük bir gelime ve ilerleme olacagını düünüyorum. Bu çapta büyük bir projede yer almak benim için onur ve gurur verici olur.’’

Yerli otomobil beni çok heyecanlandırıyor

‘‘Ülkemiz adına çok büyük bir gelime ve ilerleme olacagını düünüyorum. Bu çapta büyük bir projede yer almak benim için onur ve gurur verici olur.’’

06 Mart 2018 Salı 12:57
4448 Okunma
Yerli otomobil beni çok heyecanlandırıyor

Ford Heracles kullanıcıya yepyeni bir tecrübe sunmayı hedefliyor ve daha önce ulaşım sektöründe benzeri olmayan bir kullanım sunuyor. Tasarım sürecinde önceliğini, kullanıcıyı sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırmak olarak belirledim. Heracles, sunduğu oturma postürü sayesinde kullanıcının en sağlıklı şekilde seyahat etmesini sağlıyor. Tamamen elektrikle çalışıyor ve ön tekerlerinin içinde bulunan elektrik motorları sayesinde doğaya zarar vermiyor.

Araç kullanılmadığında, arka tarafta bulunan depolama alanı, katlanarak aracın küçülmesini sağlıyor. Bu özellik, aracın taşınmasında ve istiflenmesinde büyük avantaj sunuyor. Otomotiv sektöründe ‘yerli otomobil’ konusu gündemde. Yerli otomobil konusunda tasarım yapmayı ve proje geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Yerli otomobil konusu beni çok heyecanlandırıyor. Ülkemiz adına çok büyük bir gelişme ve ilerleme olacağını düşünüyorum. Bu çapta büyük bir projede yer almak benim için onur ve gurur verici olur.

Otomotiv dışında da tasarım yaptığınız sektörler var mı? Lisans eğitimi süresince bir çok proje geliştirdim. Bunlardan bazıları; endüstriyel mutfak ürünleri, dış mekan aydınlatma elemanları, herkes için mobilya tasarımı şeklindeydi. Bu süreç, bana farklı sektörlerde ürün tasarlama konusunda çok faydalı oldu.

Tasarım bölümünde öğrenim görmek isteyen gençlere önerilerinizi paylaşır mısınız? Öncelikle yeni fikirlere ve yeniliklere açık olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bol bol araştırma yapmalarını, günümüz ve gelecek hakkında bilgi edinmelerini ve kendi fikirlerini ortaya çıkarmalarını öneriyorum. Bir çok insan tasarımların oturup direk çizim yapılarak gerçekleştiğini sanıyor ama tasarım süreci aslında çok farklı ilerliyor.

Örneğin yeni bir otomobil modelinin sıfırdan tasarlanıp sokağa çıkması 3-4 yıllık bir süreçten sonra gerçekleşiyor. Bu yüzden tasarımcı adaylarına, öğrenim görmek istedikleri tasarım departmanlarını kapsamlı bir şekilde araştırmalarını ve sonrasında kendilerine en yakın buldukları departmanları tercih etmelerini tavsiye ederim. İleriye yönelik hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Otomobillere karşı tutkum çocukluğumdan beri var. Kendimi otomotiv sektöründe geliştirmek için bir çok çalışma yaptım ve hala yapmaya devam ediyorum. İleride başarılı bir otomobil tasarımcısı olmak en büyük hayalim.

Son Güncelleme: 06.03.2018 14:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEMORIAL Bahçelievler hizmete girdi
MEMORIAL Bahçelievler hizmete girdi
"Avrasya tüneli büyük bir fırsat"
"Avrasya tüneli büyük bir fırsat"
İstanbul Aydın Üniversitesi 2017’nin ‘en iyi üniversitesi’
İstanbul Aydın Üniversitesi 2017’nin ‘en iyi üniversitesi’

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim