Uluslararası eğitim sektörü İstanbul’da bir araya geldi

Dünyanın en seçkin üniver- siteleri, akademisyenleri ve yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği ‘EURIE Avrasya Yükseköğre- tim Zirvesi’ne Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Ma- lezya Yükseköğretim Bakanı Idris Jusoh, Tunus, Yemen ve Cezayir yükseköğretim bakanları da katıldı. 70’DEN FAZLA ÜLKEDEN 2 BİN 500’ÜN ÜZERİNDE KATILIMCI Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) desteği ve DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu katkılarıyla bu yıl 3’üncüsü düzen- lenen Avrasya Uluslararası Yükseköğre- tim Zirvesi’ne 70’den fazla ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektö- ründen uzman katıldı.

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