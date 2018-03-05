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Uluslararası eğitim sektörü İstanbul’da bir araya geldi

Dünyanın en büyük üçüncü egitim zirvesi olan Avrasya Uluslararası Yüksekögretim Zirvesi’nin 3’üncüsü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekletirildi. Avrasya Üniversiteler Birligi (EURAS) Bakanı Dr. Mustafa Aydın, “Bugün dünya egitiminin kalbi atması gerektigi yerde, Istanbul’da atıyor” dedi.

Uluslararası eğitim sektörü İstanbul’da bir araya geldi

Dünyanın en büyük üçüncü egitim zirvesi olan Avrasya Uluslararası Yüksekögretim Zirvesi’nin 3’üncüsü Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekletirildi. Avrasya Üniversiteler Birligi (EURAS) Bakanı Dr. Mustafa Aydın, “Bugün dünya egitiminin kalbi atması gerektigi yerde, Istanbul’da atıyor” dedi.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:19
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Uluslararası eğitim sektörü İstanbul’da bir araya geldi

Dünyanın en seçkin üniver- siteleri, akademisyenleri ve yükseköğretim sektörünün önde gelen temsilcilerinin bir araya geldiği ‘EURIE Avrasya Yükseköğre- tim Zirvesi’ne Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Ma- lezya Yükseköğretim Bakanı Idris Jusoh, Tunus, Yemen ve Cezayir yükseköğretim bakanları da katıldı. 70’DEN FAZLA ÜLKEDEN 2 BİN 500’ÜN ÜZERİNDE KATILIMCI Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) desteği ve DEİK - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu katkılarıyla bu yıl 3’üncüsü düzen- lenen Avrasya Uluslararası Yükseköğre- tim Zirvesi’ne 70’den fazla ülkeden 2 bin 500’ün üzerinde rektör, rektör yardımcısı, akademisyen ve uluslararası eğitim sektö- ründen uzman katıldı.

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Son Güncelleme: 06.03.2018 13:33
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