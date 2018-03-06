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TürkTraktör, pazarda 11 yıldır lider

TürkTraktör, 2017’yi baarılı sonuçlarla kapatarak traktör üretimi ve satı adetlerinde yeni rekorlara imza attı. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan baarılı satı ve satı sonrası tekilatı ile irket, yurt içindeki satılarını yüzde 12 artırdı.

TürkTraktör, pazarda 11 yıldır lider

TürkTraktör, 2017’yi baarılı sonuçlarla kapatarak traktör üretimi ve satı adetlerinde yeni rekorlara imza attı. Türkiye’nin dört bir yanında bulunan baarılı satı ve satı sonrası tekilatı ile irket, yurt içindeki satılarını yüzde 12 artırdı.

06 Mart 2018 Salı 11:55
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TürkTraktör, pazarda 11 yıldır lider

TürkTraktör, 2017 yılına ait fi - nansal sonuçlarını açıkladı. 2016’yı da rekor sonuçlarla kapatan şirket; 2017’de de farklı alanlarda yine çok başarılı sonuçlar elde etti. TürkTraktör, Ankara ve Erenler’de bulu- nan fabrikalarında 2017’de toplam 48 bin 302 adet traktör ve 38 bin 620 adet motoru üretim bantlarından indirdi. TürkTraktör gerçekleştirdiği bu üretimlerle, traktör üre- timini yüzde 5, motor üretimini ise yüzde 4 oranında artırmış oldu. TürkTraktör’ün 2017’de yaptığı bu üretim; yeni bir rekor olarak kayıtlara da geçti.Yurt içi satışlarını yüzde 12’lik bir artışla tarihinin en yüksek adedi olan 37 bin 590’a taşıyan şirketin yurt dışı satışları ise 2017 yılında 12 bin 23 adet olarak gerçekleşti. Bu adetlerle TürkTraktör 2017’yi yeni bir rekor sonuç olan 49 bin 613 adetlik toplam satış ile kapattı.

TürkTraktör bu sayede pazardaki payını da artırarak yüzde 49,3’e çıkardı. Türkiye’nin traktör devi, satış adetle- rinde yaşanan yüzde 7’lik bu artışla, top- lam ciroda da başarılı bir yükseliş sağladı. 2017 senesini 4 milyar 215 milyon TL top- lam ciro ile kapatan TürkTraktör; bu so- nuçla cirosunu geçtiğimiz yıla göre yüzde 22 artırmayı başardı. TürkTraktör’ün 2017’deki brüt kârı 731 milyon TL, brüt kâr marjı yüzde 17,3 ola- rak gerçekleşirken, faaliyet kârı 423 mil- yon TL ve FAVÖK tutarı 492 milyon TL oldu. Şirketin faaliyet kâr marjı ve FAVÖK marjı ise sırası ile yüzde 10,0 ve yüzde 11,7 olarak gerçekleşti. Şirketin 2017 yılında elde ettiği sonuç- larla birlikte net kârı ise 321 milyon TL olarak kaydedildi. TürkTraktör’ün bu yıl için temettü teklifi 300 milyon TL olarak açıklandı. Böylece şirket 2017 yılı kârının yüzde 94’ünü Mart ayında pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtmayı planlıyor. “PAZARDAKİ KONUMUMUZU

HER YIL DAHA DA GÜÇLENDİRİYORUZ”
2017’yi hedefl erini gerçekleştirdikleri bir sene olarak tamamlamış olmaktan büyük gurur duyduklarını ifade eden TürkTraktör Genel Müdürü Marco Votta; elde edilen so- nuçları şu şekilde değerlendirdi: “Türkiye traktör pazarı 2017’de yüzde 4 oranındaki bir artış ile 72 bin 949 adede çıktı. Biz de pazarın üzerinde bir büyüme yakalayarak yüzde 7’lik bir artış ile yeni bir rekora imza attık. Türkiye’nin toplam traktör üretimi- nin yüzde 67’si fabrikalarımızda yapılıyor. Her 4 traktörden birini yurt dışı pazarı için üreterek, Türkiye’nin toplam traktör ihraca- tının yüzde 87’sini tek başımıza gerçekleş- tirdik” dedi.

Son Güncelleme: 06.03.2018 14:20
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