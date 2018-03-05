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TÜRKİYE, MİTSUBISHI ELECTRIC İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜRETİM ÜSSÜ OLDU

Mitsubishi Electric’in dünyadaki faaliyetleri ve Türkiye’deki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO’su Masaki Sakuyama, “İçinde bulunduğumuz mali yılda, Mitsubishi Electric Corporation olarak 4,420 milyar Japon Yeni (yaklaşık 147 milyar TL) düzeyinde net satışa ve 325 milyar Yen (yaklaşık 10,8 milyar TL) tutarında faaliyet gelirine ulaşmayı hedefliyoruz.

TÜRKİYE, MİTSUBISHI ELECTRIC İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜRETİM ÜSSÜ OLDU

Mitsubishi Electric’in dünyadaki faaliyetleri ve Türkiye’deki hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Mitsubishi Electric Corporation Başkanı ve CEO’su Masaki Sakuyama, “İçinde bulunduğumuz mali yılda, Mitsubishi Electric Corporation olarak 4,420 milyar Japon Yeni (yaklaşık 147 milyar TL) düzeyinde net satışa ve 325 milyar Yen (yaklaşık 10,8 milyar TL) tutarında faaliyet gelirine ulaşmayı hedefliyoruz.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:23
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TÜRKİYE, MİTSUBISHI ELECTRIC İÇİN ÖNEMLİ BİR ÜRETİM ÜSSÜ OLDU

Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim A.Ş.’nin de dahil olduğu klima ve soğutma sistemleri segmentimiz, Mitsubishi Electric Corporation olarak büyük önem verdiğimiz ev aletleri bölümümüzün önemli bir parçası konumunda. 1,040 milyar Yen (yaklaşık 34,6 milyar TL) olarak gerçekleşeceğini öngördüğümüz ev aletleri bölümü net satışları, şirketimizin toplam satışlarının dörtte birine karşılık geliyor. Bölümün faaliyet gelirinin ise 57 milyar Yen (yaklaşık 1,9 milyar TL) tutarına ulaşarak şirketimizin toplam faaliyet gelirinin altıda birini oluşturmasını bekliyoruz” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 06.03.2018 13:34
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