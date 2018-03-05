"Türkiye, dünya ekonomisinde global oyuncu haline geldi"

Dünyanın En Degerli 500 Banka Markası listesinde yer alan Halkbank, yüzde 32 oranında büyüdü. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın baarısını Ekovitrin’e anlattı. Arslan, dijital ve mobil bankacılıga önem vereceklerini söyledi. Dünyanın En Degerli 500 Banka Markası listesinde yer alan Halkbank, yüzde 32 oranında büyüdü. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın baarısını Ekovitrin’e anlattı. Arslan, dijital ve mobil bankacılıga önem vereceklerini söyledi.

Ekovitrin - Özel Haber