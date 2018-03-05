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"Türkiye, dünya ekonomisinde global oyuncu haline geldi"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye’nin dünya ekonomisinde global oyuncu olmasında Türk bankacılık sektörünün önemli rol oynadıgını belirtti.

"Türkiye, dünya ekonomisinde global oyuncu haline geldi"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye’nin dünya ekonomisinde global oyuncu olmasında Türk bankacılık sektörünün önemli rol oynadıgını belirtti.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:44
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"Türkiye, dünya ekonomisinde global oyuncu haline geldi"

Dünyanın En Degerli 500 Banka Markası listesinde yer alan Halkbank, yüzde 32 oranında büyüdü. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın baarısını Ekovitrin’e anlattı. Arslan, dijital ve mobil bankacılıga önem vereceklerini söyledi. Dünyanın En Degerli 500 Banka Markası listesinde yer alan Halkbank, yüzde 32 oranında büyüdü. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, bankanın baarısını Ekovitrin’e anlattı. Arslan, dijital ve mobil bankacılıga önem vereceklerini söyledi.

Ekovitrin - Özel Haber

Son Güncelleme: 06.03.2018 13:30
Anahtar Kelimeler:
Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan
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