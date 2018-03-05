Türk bankalarının marka değeri 8 milyar 907 milyon dolar

Uluslararası marka değerlen- dirme kuruluşu Brand Finan- ce, “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2018’’ çalışmasının sonuçlarını açıkladı. Brand Finance’ın listesinde Türkiye’den 9 banka da yer aldı. Araştırmaya göre, Türkiye’nin en değerli banka markası 1 milyar 649 milyon dolarla Akbank oldu. Akbank’ı 1 milyar 584 milyon dolarlık marka değer ile Garanti Bankası ve 1 milyar 432 milyon dolarla Ziraat Bankası izledi. Akbank listede 126’ncı, Garanti Bankası 129’uncu ve Ziraat Bankası 140’ıncı sırada yer aldı.

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