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Şeref Özata’ya Almanya’dan ödül

2016 yılında kurulan Bavyera Gazeteciler Cemiyeti ilk defa düzenledigi ‘Basın Balosu ve Ödül töreni’ etkinliginde basın ödüllerini sahiplerine verdi.

Şeref Özata’ya Almanya’dan ödül

2016 yılında kurulan Bavyera Gazeteciler Cemiyeti ilk defa düzenledigi ‘Basın Balosu ve Ödül töreni’ etkinliginde basın ödüllerini sahiplerine verdi.

05 Mart 2018 Pazartesi 14:07
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Şeref Özata’ya Almanya’dan ödül

Nürnberg’de Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Basın Balosu ve Ödül Töreni büyük ilgi gördü. Almanya’nın en güçlü eyaletlerinden biri olan Bavyera bölgesinde Türk gazetecileri bir kurum altında toplamak amacıyla 2016 yılında kurulan Bavyera Türk Gazeteciler Cemiyeti, bu yıl ilk defa basın, iş, sanat, siyaset, spor ve kültür dünyasının temsilcilerine ödül verdi. 6 ana kategoride tertiplenen ödüller, düzenlenen balo gecesinde sahiplerine takdim edildi.

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Son Güncelleme: 06.03.2018 13:31
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