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İstanbul Yeni Havalimanı Tüm dünyaya örnek olacak

Tüm dünyaya örnek teşkil edecek Istanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’nin tüm tarihi boyunca sahip oldugu çekim merkezi özelligini daha da ileriye taşıyacak.

İstanbul Yeni Havalimanı Tüm dünyaya örnek olacak

Tüm dünyaya örnek teşkil edecek Istanbul Yeni Havalimanı, Türkiye’nin tüm tarihi boyunca sahip oldugu çekim merkezi özelligini daha da ileriye taşıyacak.

05 Mart 2018 Pazartesi 15:01
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İstanbul Yeni Havalimanı Tüm dünyaya örnek olacak

Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri olan İstanbul Yeni Havalima- nı projesi hızla ilerliyor. İstanbul’a yapılmakta olan yeni havalimanı dünyanın sayılı projeleri arasında yer alıyor. Birinci fazı 29 Ekim 2018’de açılacak yeni havalimanının yüzde 80’lik fi ziki kısmı tamamlandı. Bittiğin- de dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük havalimanı olma özelliğine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı; Londra ve Frankfurt gibi havalimanlarını sollayacak.

Söyleşinin devamı...

Son Güncelleme: 06.03.2018 13:37
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