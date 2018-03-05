İstanbul Yeni Havalimanı Tüm dünyaya örnek olacak

Türkiye’nin en prestijli projelerinden biri olan İstanbul Yeni Havalima- nı projesi hızla ilerliyor. İstanbul’a yapılmakta olan yeni havalimanı dünyanın sayılı projeleri arasında yer alıyor. Birinci fazı 29 Ekim 2018’de açılacak yeni havalimanının yüzde 80’lik fi ziki kısmı tamamlandı. Bittiğin- de dünyanın sıfırdan yapılan tek çatı altındaki en büyük havalimanı olma özelliğine sahip olacak İstanbul Yeni Havalimanı; Londra ve Frankfurt gibi havalimanlarını sollayacak.

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