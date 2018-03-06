İstanbul Aydın Üniversitesi 2017’nin ‘en iyi üniversitesi’

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA), Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’na yolladığı davet mektubunda İstanbul Aydın Üniversitesi’ni 2017 yılının ‘En İyi Üniversitesi’ olarak seçtiğini, bu bağlamda 12-14 Nisan’da İspanya’nın Madrid kentinde gerçekleşecek olan ‘Gala Töreni’ne davet edildiğini açıkladı. 6 BRANŞTA: 1 ALTIN, 2 GÜMÜŞ ve 4 BRONZ MADALYA İstanbul Aydın Üniversitesi, bireysel ve takım sporlarında aldığı sonuçlar sonrasında Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından Fransa’nın ‘University of Bordeaux’ ile birlikte 2017 yılının ‘En İyi Üniversitesi” seçildi. 73 üniversitenin yer aldığı müsabakalara toplamda 40 sporcuyla katılan İstanbul Aydın Üniversitesi, 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile genel klasmanda Avrupa’nın en iyi üniversitesi seçildi.



‘‘BİRÇOK BRANŞTA LİDER ÜNİVERSİTELERDEN BİRİYİZ”

İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından yılın en iyi üniversitesi seçilmelerinin gururu içinde olduklarını söyleyerek; “İstanbul Aydın Üniversitesi olarak bugüne kadar kaliteli eğitimle, akademik başarılar kadar sporcu yönüyle de öne çıkan bireyler yetiştirmeyi amaçladık. Türkiye’nin yükseköğretimde birçok branşta lider üniversitelerinden biriyiz, spor da bu branşlarımızdan biri.

Biz kuruluşumuzdan bugüne öğrencilerimizin spora ve sanata olan ilgisini üst seviyelerde tutmayı hedeflemiştik ve onları teşvik etmek adına da yüzde 100’e varan burs imkanları sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Avrupa Üniversite Sporları Birliği’nin (EUSA) bizi Avrupa’nın en iyi üniversitesi seçmesi bizim olduğu kadar Türkiye’nin başarısı. Bizi bu ödüle taşıyan gençlerimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.