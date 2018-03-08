"FRANSIZ SİYASETİNDE TÜRKLER DE SÖZ SAHİBİ OLMALI"

Fransa’daki Türk girişimcilerimizden Ramazan İpek, Fransa genelinde inşaat malzemeleri satışı gerçekleştiriyor. Strasbourg merkezli sivil toplum kuruluşu olan ‘Cojep Lons Le Saunier’in şube başkanlığı görevini yürütüyor. Fransa’da 2020 yılında yapılacak milletvekilliği seçimlerine aday olan Ramazan İpek, siyasette artık Türklerin de söz sahibi olması gerektiğini vurguluyor. 1975 yılında Afyonkarahisar Emirdağ doğumlu olan Ramazan İpek, çocuk yaşta annesi ve babasıyla beraber Fransa’ya geldi. Tüm eğitimini Fransa’da yapan Ramazan İpek, fizik kimya mühendisliği mezunu. İnşaat sektöründe Türkler’in önemli yer edindiği Fransa’da inşaat malzemeleri satışı yapan Ramazan İpek, “İnsanlarımızın bu alandaki ihtiyacına cevap vermek için bu işi kurduk. Satış depomuz Fransa’nın Jura şehrinde bulunuyor. Fransa genelinde birçok üretici fabrikalarla partnerliğimiz olduğu için vatandaşlarımızın bulundukları şehirlere en yakındaki fabrikadan mal temin edip gönderebiliyoruz. Dolayısıyla hem bizim hem de müşterilerimiz için kazanç sağlamış oluyoruz“ diyor.

“COJEP LONS LE SAUNIER’İN ŞUBE BAŞKANIYIM”

Strasbourg merkezli sivil toplum kuruluşu olan ‘Cojep Lons Le Saunier’in şube başkanlığı görevini yürüten Ramazan İpek, siyasette de söz sahibi olmayı hedefliyor. Ramazan İpek, dernek faaliyetleri hakkında şu bilgileri veriyor: “Cojep Lons Le Saunier, ‘Uluslararası Eşitlik ve Barış Konseyi’ anlamına geliyor. Avrupa’da yaşayan Türklere vatandaşlık görevleri ve siyasi şuuru aşılamaya yönelik bir sivil toplum örgütü. Dernek kapsamında Türklerin bir arada yaşamasını sağlamak için seminerler, konserler, film festivalleri, siyaset akademisi programları, yurttaşlık kampanyaları yürütülüyor“ diye konuşuyor. Siyasette artık Türklerin de söz sahibi olması gerektiğini vurgulayarak geçen dönem seçimlerine katıldıklarını belirten Ramazan İpek, şöyle devam ediyor: “Önemli olan seçimlerde varlığımızı göstermekti ve bunu da başardık. Türk kökenli vatandaşlarımızın kurduğu Adalet ve Eşitlik Partisi’nde milletvekili seçimlerine katıldık, 52 adayımız olmuştu. Fransa genelinde güzel oy potansiyelimiz var. Geçen seçimlerde maalesef olmadı. Artık 2020 milletvekilliği seçimlerine daha güçlü ve organize hazırlanmayı amaçlıyoruz. Dünya değişiyor ve Avrupa da değişiyor. Ama maalesef Avrupalılar bu değişime adapte olamıyorlar. Bu nedenle son yıllarda Avrupa’nın temel taşlarından olan demokrasi ve eşitlik kavramlarında büyük erezyonlar oluşuyor. Günümüz Avrupası artık çok uluslu halklarla iç içe yaşıyor. Hıristiyanlar, Müslümanlar, Yahudiler ve Budistler birlikte yaşıyor. Biz Türklere düşen görev, bu çoklu yaşam alanında Türkleri en iyi şekilde temsil edip bulundukları ülkelere, şehirlere adaptasyonlarını sağlamak olacak.“