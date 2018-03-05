Türkçe adıyla İnrob, İngilizce adıyla Hum- rob diyorum. Kısacası dijital beyin yıkama ve sembollerle insanlığı devşirmek. Bugün insanlığın evrildiği Sanayi 4.0 Devrimi, esasen “dijital çağ”ın ta kendisi- dir. Sanayi 5.0 ise “akıllı süper toplumların” var olduğu yeni bir düzen olacak. Akıllı sü- per toplumlar da İnrob’lardan oluşacak. Tarih Çağları’na baktığımızda İnsanoğ- lu/kızı; 15 bin yıl önce Taş Devrini yaşadı. Ardından 5 bin yıl kadar da Maden Devri- ni. Sonrasında sırasıyla; 3.500 yıl İlkçağı, 1.000 yıl Ortaçağı, 350 yıl Yeniçağı, son 250 yıldır ise Yakınçağı yaşadı. Bugün ise; Bilgi Çağı, Uzay çağı, İnternet Çağı gibi kavramlarla yeni bir çağ yaşıyoruz. Bu öyle bir zaman ki binlerce yılda olu- şan çağlar, bugün on yıllara sığmak zorunda kalıyor. Örneğin şu anda 90 yaşında olan bir insan; İkinci ve Üçüncü Sanayi Devrimleri- ni yaşadı. Dördüncüsünü ise görmüş oldu.

Aynı şekilde, İnternet, Uzay Çağı’nı da yaşamış oldu. Hali hazırda; bilgi ötesi top- lumlar, nesnelerin interneti, siber savaşlar/ güvenlik, robotlar, karmaşık algoritmalar, blok zinciri gibi pek çok türetilmiş, kelime ve kavramları da görmüş oldu. Kısacası; bir insan ömrüne, üç farklı çağ sığdı. Peki, nedir bu insan aklının ötesindeki çağ değişimleri ve bu dönüşümün paradig- ması? İşin ana felsefesine gitmek için, tari- hin diyalektiğine ihtiyaç duyarız. Ancak bu öğrenmeyi de sadece evangelistlerin ve kü- resel güçlerin, oyun içinde oyun oynadığını söyleyip, ötesini, derin analizlere bırakarak, makaleye devam edelim. Bugün, yüz milyarlarca Dolar ciro yapan dev şirketler, Hazine Bonosu/Devlet Tahvili DİJİTAL ÇAĞIN DİJİTAL PARALARI YA DA KRİPTO PARALAR çıkarıp uluslararası piyasalara satan devlet- ler, kıymetli madenlerin oluşturduğu emtia borsaları, merkez bankaları tarafından bası- lan paralar ve en nihayetinde; dünya ekono- misine hakim olan Dolar, Euro, Sterlin, Or- tadoğu’da savaşları tetikleyen PetroDolar.

Bu olağanüstü döngü, yıllar içinde dünya- da 500 Trilyon Dolar birikime neden oldu. İşte bu paralar, dakikada 1,5 Trilyon Dolar gibi devasa bir süratle, borsadan borsaya dolaşırken, farklı türevdeki fi nansal enstrü- manlarla, trade programlarına sokulup, bu havuzdan paralar doğrulurken, şimdi aynı işlemler, 4.0/5.0 Sanayi Devrimi’ne uygun bir kabuk değişimi yaşıyor. Aynı şekilde ABD, 2008’den beri yaşanan ekonomik buhranın yarattığı travmayı, kripto paralar üzerinden, gerçek dolarları ABD’ye geri ça- ğırmak için de kullanıyor. ABD’de yaşanan ve zincirleme olarak tüm dünyayı etkisine alan 2008 küresel kri- zini herkes hatırlar. O yıllarda yazmış oldu- ğum tüm makalelerde, 2008 kriziyle alakalı şunları söylemiştim: “Bu yapay bir krizdir, yenidünya düzeninden, yepyeni dünya dü- zenine geçişin disipline edilmesi.” ABD’de yaşanan ve balon ekonomisi de denilen sistemle, nakit 100 Dolar, kaldıraç sistemiyle döndürülerek (rollover) 10 bin Dolarlara kadar çıkarılıyor. Aslında gerçek paranın değeri 100 Dolar, şişirilen (balon) para ise 10 bin dolar. (Konuyla alakalı de- rin analizi Para Oyunları isimli makalemde bulabilirsiniz) 2008 ABD ekonomik krizini en iyi anlatan fi lmlerden biri de “The Wolf of Wall Street (Para Avcısı)”. İşte bu sanal ekonomi, boyut değiştirerek evrilmekte, kripto paralara doğru yön değiştiriyor.

BİTCOİN İLE BAŞLAYAN KRİPTO PARALAR

Geçmişi 2012’lere dayanan, bilişim ve teknoloji dünyasının en çığır açan versiyo- nu hiç şüphesiz, Blok Zinciri (Blockcha- in)’dir. Bu algoritmanın en önemli özelliği ise “devletler dahil, kimsenin kontrolünde olmayan ve hiçbir aracının olmadığı bir sistem” olması. Üstelik yeni sistemde sa- niyeler, saliseler değil, mikronlarla ölçülen zaman hızından bahsediyoruz. Kimliksiz para da diyeceğimiz bu yeni bir para birimi veya kavramı elbette bir saadet zinciri değil ancak kontrolsüz ve aracısız olması, devletlerin hükümranlık hakların- dan en önemlisi olan para basma tekelini elinden alıyor olması, ciddi sorunlar yaşan- masına neden olacak. Trade programlarını aşan bu sistemin olası piyasa dalgalanmaları veya siber sal- dırılar karşısındaki dayanıklılığı nasıl test edilecek? Bu testler yapılırken, mevcut sis- tem içine giren kaç kişi, bu işten maddi ve manevi zarar görecek? Bu ve benzeri soru- ları çoğaltmak mümkün. Bitcoin ve bunun benzeri paralar, şimdi- den pek çok soruyu ve sorunu da berabe- rinde getiriyor.

Hukuki, ekonomik, sosyal hatta kültürel boyutlarının nasıl olacağı ve ne tür sosyal değişimlere, paradokslara yol açacağını şimdiden kestirmek güç görünü- yor. Hali hazırda, 1512 adet sanal para bi- riminin oluşturduğu, 454 Milyar Dolarlık bir pazar mevcut. Siz bu makaleyi okurken, kripto para şirketlerinin sayısı artarken, pa- zarın büyüklüğü de 500 milyar doları geçecek.

KRİPTO PARALAR SANALDAN GERÇEĞE NASIL DÖNER?

Kripto paraların sanal alemde sürekli ve aklı zorlayan bir şekilde yükselmesine kar- şın, bu yeni nesil paraların, somut gerçeğe dönüştürecek yegane kavram ise; emtia kar- şılığı. Blockchain ekosistemi içinde, ortaya çıkan her sanal para şirketinin, paydaşları- na, altın, petrol, diğer değerli madenler gibi emtia değeri olan, somut garantiler göster- mesi durumunda; nispeten kontrol edilebi- lir, yeni bir para kavramı, gerçekçi olacak. Aynı şekilde, bugün var olan döviz kurları sistemi benzeri, “Blockchain Kur Sistemi” de devreye sokulmalı. Zaten dünyayı yöne- ten üst akıl, Blockchain üzerinden, merkez bankalarının elindeki döviz rezervlerini sisteme sokmaya zorlamakta ve şekilde para basma tekelini de tümüyle yok etme ama- cında. İşte bu karmaşık ve kaotik sistemin, matematiksel formülünü ve algoritmasını, yine süper beyinler yapacak. Türkiye olarak, dünyadaki dönüşümü kaçırma lüksümüz yok. Endüstri 4.0 ve 5.0’a gidişi kimse durduramaz, ancak ayak uydurmak ve yakalamak, bizim elimizde. Geleceğe yatırım, bugünden başlar. Bunun içinde eğitim sistemi, yeniden ele alınmalı ve teknoloji odaklı eğitim kurgulanmalı. Zira eğitim, insanlığın yaratılışı ile başlayan ve hiç eskimeyecek olan yegane meslek.