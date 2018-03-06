Borusan Lojistik, filosunu Ford Trucks ile güçlendirdi

Borusan Lojistik, 19 adet Ford Trucks 1848T çekiciyi filosuna dahil etti. Törene Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, Borusan Lojistik Yurtiçi Lojistik İcra Kurulu Üyesi Sinan Cem Savcı, Borusan Lojistik Organizasyonel Gelişim ve Destek Fonksiyonlar İcra Kurulu Üyesi Tuğba Paşalı Karacan, Borusan Lojistik Milk-Run ve Yurtiçi Dağıtım Hizmetler Grup Müdürü Orhan Kayış, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan, Ford Trucks Türkiye Direktörü Burak Hoşgören ve Otokoç Sultanbeyli Şube Müdürü Orhun Özkan katıldı. DÖLEN: FORD



OTOSAN İLE İŞBİRLİĞİNDEN ÇOK MEMNUNUZ

Borusan Lojistik Genel Müdürü İbrahim Dölen, teslimat töreninde yaptığı konuşmada Ford Otosan ile uzun yıllardır süren iş birliklerinden çok memnun olduklarını dile getirdi. Dölen, “Borusan Lojistik olarak en son teknolojik servisleri kullanarak desteklediğimiz hizmetlerimizle müşterilerimizin işlerinde çözüm ortağı olup, fark yaratıp fayda sağlamaya devam ediyoruz. Türkiye’nin en büyük endüstri kuruluşlarına anlık malzeme akışını tecrübeli operasyon ekibimiz ile tek elden gerçekleştiriyoruz. Kurum kültürümüzün bir parçası olan 6 Sigma yaklaşımı ve digital iş süreçleri ile operasyonlarımızı sürekli daha iyiye götürmek için hem kendi içimizde hem de müşterimizle iyileştirme projeleri yaparak, katma değer yaratıyoruz. Ford Otosan’dan aldığımız yeni araçlarımızla bu hizmetimizi daha da geliştirerek vermeyi sürdüreceğiz.



Yüzde 100 Türk mühendisliği ile üretilen Ford Trucks araçlarını Borusan Lojistik olarak kullanmaktan dolayı mutluyuz. İşbirliğimizin ve ülkemiz için yarattığımız ortak değerin artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi. Borusan Lojistik’in entegre taşımacılık ve lojistik hizmetleriyle ülkemiz için önemli bir değer olduğunu kaydeden Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan ise, “Ford Trucks olarak, lojistik sektöründe zamanlamanın ve hızın ne kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz.



Bu noktada motor performansıyla, yakıt tüketimiyle, servis bakım aralığı ve toplam işletme maliyetlerinde sunduğu avantajlarla araçlarımız bu büyük projelerde her şartta Borusan Lojistik’in hizmetinde olacak. Bizler de Ford Trucks ekibi olarak, araçların teslimatından sonra da her koşulda yardımcı olmak ve işlerini kolaylaştırmak için yanlarında olacağız” diye konuştu.