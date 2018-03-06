BinYaprak, Bilim ve Teknolojinin Yeni İnci’lerini arıyor

Dijital İşte Kız Kardeşlik Platformu Bin Yaprak, teknoloji tabanlı proje- lere destek olmak için hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk bağış bazlı kitle kaynak yaratma platformu İdeanest üzerinden başlatacağı ikinci kampanya için bilim ve teknolojinin yeni İnci’sini arıyor.