BinYaprak’ın “BinYaprak, Bilim ve Teknolojinin Yeni İnci’lerini Arıyor” kampanyasına, STEAM ala- nında araştırma yapan kadın öğrenciler; hayallerindeki yurtdışı araştırma stajına kavuşmak için gereken ulaşım masrafları, kitap, konferans katılımı gibi harcamalara yönelik bütçe ihtiyaçları için başvurabilirler.
BinYaprak desteğiyle İdeanest’te fon açılması için katılımcıların https://binyaprak. com/bilim-ve-teknoloji-incilerine-destek başvuru formunu 31 Mart 2018 tarihine kadar doldurması gerekiyor.