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BinYaprak, Bilim ve Teknolojinin Yeni İnci’lerini arıyor

Dijital İşte Kız Kardeşlik Platformu Bin Yaprak, teknoloji tabanlı proje- lere destek olmak için hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk bağış bazlı kitle kaynak yaratma platformu İdeanest üzerinden başlatacağı ikinci kampanya için bilim ve teknolojinin yeni İnci’sini arıyor.

BinYaprak, Bilim ve Teknolojinin Yeni İnci’lerini arıyor

Dijital İşte Kız Kardeşlik Platformu Bin Yaprak, teknoloji tabanlı proje- lere destek olmak için hayata geçirilen, Türkiye’nin ilk bağış bazlı kitle kaynak yaratma platformu İdeanest üzerinden başlatacağı ikinci kampanya için bilim ve teknolojinin yeni İnci’sini arıyor.

06 Mart 2018 Salı 12:05
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BinYaprak, Bilim ve Teknolojinin Yeni İnci’lerini arıyor

BinYaprak’ın “BinYaprak, Bilim ve Teknolojinin Yeni İnci’lerini Arıyor” kampanyasına, STEAM ala- nında araştırma yapan kadın öğrenciler; hayallerindeki yurtdışı araştırma stajına kavuşmak için gereken ulaşım masrafları, kitap, konferans katılımı gibi harcamalara yönelik bütçe ihtiyaçları için başvurabilirler.

 BinYaprak desteğiyle İdeanest’te fon açılması için katılımcıların https://binyaprak. com/bilim-ve-teknoloji-incilerine-destek başvuru formunu 31 Mart 2018 tarihine kadar doldurması gerekiyor.

Son Güncelleme: 06.03.2018 14:38
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