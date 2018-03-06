Balparmak ‘Apitera’ serisinden yeni ürünler

İçeriğinde zencefil, tarçın, zerdeçal, krımızı ginseng, guarana, ginkgo biloba gibi şifalı bitkilerin yanı sıra bal ve arıla- rın mucizevi salgısı propolis bulunan Balparmak Apitera Serisi’ni, Balparmak Pazarlama Direktörü Dr. Pınar Nokay, Ar-Ge ve Kalite Direktörü Dr. Emel Damarlı ve oyuncu, aromaterapist Ayşe Tolga anlattı.

Balparmak Pazarlama Direktörü Dr. Pınar Nokay, şunları söyledi: “Yüzde 99 marka bilinirliği ve yüzde 55 pazar payı ile Türkiye’nin lider bal markası olarak 2018 yılına inovatif serimiz Apitera’nın lansmanı ile başlamaktan mutluluk duyuyoruz. Balparmak olarak en az 92 parametrede analiz ederek doğallığını ve saflığını korudu- ğumuz balı yine doğal ve sağlıklı diğer arı ürünleri ve bitkiler ile bir araya getirdik ve Apitera serisini tüketicilerimizle buluşturduk.”