ATC Araç Takip Sistemleri’nin temel kriteri hizmette devamlılık ve müşteri memnuniyeti

ATC Araç Takip Sistemleri Genel Müdürü Tayfun Karakılavuz, araç takip sistemlerinde önem verdikleri ilk kriterin hizmette devamlılık ve müşteri memnuniyeti olduğunu ifade etti. Sektörün en büyük sorununun sabun köpüğü firmaların çoğalması olduğunu belirten Tayfun Karakılavuz, “Bu tarz firmaların belli bir süre sonra hizmete devam edememeleri sonucunda bu firmalardan cihaz temini yapan şirketlerin aldıkları cihazların hiçbir işe yaramaması ve dolayısıyla belli bir zarara uğramaları, sektörü zarara uğratıyor” dedi.



2017’nin genel anlamda ticari bir daralma içermesine karşın, sektör için şikayetçi olunamayacak bir yıl olduğuna değinen Tayfun Karakılavuz, “2017, önceki yıllara göre kayıpların fazla yaşanmadığı bir yıldı. 2018 için düşünülen yatırımlar ise piyasada oluşan talep dengelerine göre önceki yıllara bakarak çok fazla bir değişiklik içermiyor. Lojistik sektörü özeline baktığımızda sunulan hizmetlerde oluşan değişikliklerin en önemlileri; yakıt kontrol sistemlerindeki önemin daha da çoğalması ve görüntülü sistemlerde oluşan talep artışları” diye konuştu.



ARAÇ TAKİP SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

Tayfun Karakılavuz, araç takip sistemlerinin firmalara, personel disiplininin sağlanması, yakıt tasarrufu, zaman kaybının önlenmesi, daha çok müşteri memnuniyeti ile birlikte iş kazanımları avantajlarını sağladığını kaydetti. Tayfun Karakılavuz, sözlerine şöyle devam etti: “Araç takip sistemi paketlerimizde anlık konum takibinin yanında; hız kontrolü, bölge terk, araç motor bloke, araç kullanıcısının belirlenmesi, geçmişe dönük raporlama kolaylığı gibi birçok raporlama çeşidi bulunuyor. Sistemlerde teknolojik gelişmelere uyumlu çalışabilme adına cihazlar üzerinden GPRS aracılığı ile birçok veri transferinin yanında ileriye dönük programlamalar yapabilme adına yatırım araştırmaları yapılıyor, hayata geçiriliyor”.