Asrın havalimanı 29 Ekim’de açılıyor

Dünyanın en büyük havalimanını inşa ediyoruz. Bütün etaplar tamamlandıgında 1,5 milyon kişiye istihdam imkanı dogacak. Türkiye’nin yıllık gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 5’i bu havalimanından saglanacak” dedi.
Son Güncelleme: 06.03.2018 13:38
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ekovitrin’e yaptıgı açıklamada, “200 milyon yolcu kapasiteli Istanbul Yeni Havalimanı’nın 90 milyon yolcuya hizmet verecek olan ilk terminali 29 Ekim’de açılacak.
Dünyanın en büyük havalimanını inşa ediyoruz. Bütün etaplar tamamlandıgında 1,5 milyon kişiye istihdam imkanı dogacak. Türkiye’nin yıllık gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 5’i bu havalimanından saglanacak” dedi.