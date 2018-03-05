Asrın havalimanı 29 Ekim’de açılıyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ekovitrin’e yaptıgı açıklamada, “200 milyon yolcu kapasiteli Istanbul Yeni Havalimanı’nın 90 milyon yolcuya hizmet verecek olan ilk terminali 29 Ekim’de açılacak.