6 Bin kamerayla izlenecek

Dünyanın en büyük havalimanı kömür ocaklarından kaynaklı bataklıklar doldurularak ina edildi. Havalimanının yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon Euro. Havalimanı inaatı, ülkemizin en güzide 5 irketi Limak, Kolin, Kalyon, Cengiz ve Mapa ortak giriimiyle gerçekletiriliyor. 25 yıllık iletme döneminde 22 milyar 152 milyon euro kira geliri elde edilecek.

İstanbul Yeni Hava- limanı’ndan 350 ayrı destinasyona uçuş gerçekleştirilecek. Bunun çoğunluğunu da Türk Hava Yolları yapacak. Dünyanın en büyük havalimanı kömür ocaklarından kaynaklı bataklıklar doldu- rularak inşa edildi. Havalimanının yatırım bedeli 10 milyar 247 milyon Euro. Havali- manı inşaatı, ülkemizin en güzide 5 şirketi Limak, Kolin, Kalyon, Cengiz ve Mapa or- tak girişimiyle gerçekleştiriliyor. 25 yıllık işletme döneminde 22 milyar 152 milyon euro kira geliri elde edilecek. Bu rakamlara KDV ilave edilecek. Dünyanın devam eden en büyük 10 projesinden 6’sını Türkiye gerçekleştiriyor.

İşte bunlardan birisi de İs- tanbul Yeni Havalimanı projesi. İnşaatı devam eden Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul Yeni Havalimanı’na doğu-batı aksında ana koridorlarla bağ- lanacak. Havalimanına toplu taşımacılık, inşaatı devam eden Gayrettepe-3’üncü ha- valimanı metrosuyla sağlanacak. 3’üncü havalimanı-Halkalı bağlantısı metro ihale süreci devam ediyor. Halkalı üzerinden Marmaray’a bağlanacak. Yavuz Sultan Se- lim Köprüsü üzerinden gelecek hızlı trenin de Yeni Havalimanı’na hizmet etmesi ön- görülerek inşaat çalışmaları sürdürülüyor.



HAVALİMANININ YÜZDE 80’DEN FAZLASI TAMAMLANDI

İstanbul Yeni Havalimanı, en modern bilgi ve iletişim teknolojileriyle donatıla- cak. Havalimanının yüzde 80’den fazlası tamamlandı. 29 Ekim 2018’de Cumhur- başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve yurtdışından gelecek devlet adamlarının katılımıyla İstanbul Yeni Havalimanı’nın ilk terminali hizmete açılacak.



1,5 MİLYON KİŞİYE İSTİHDAM İMKANI

İstanbul Yeni Havalimanı, günde 3 bin uçağa hizmet edecek kapasiteye sahip. Şu anda havalimanının inşaatında 35 bin kişi çalışıyor. Havalimanı hizmet vermeye başladığında 100 bin kişiye, daha sonra 225 bin kişiye istihdam sağlanacak. Hava- limanının hizmet aldığı sektörler de hesa- ba katıldığında 1,5 milyon kişiye iş imka- nı sağlanacak. 2025 yılında İstanbul Yeni Havalimanı’nın ülkemizin oluşturduğu gayri safi yurtiçi hasılaya etkisi ise yüzde 4.89 olacak.