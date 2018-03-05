“2. El otomobil pazarı, geleceğin cazip yatırım alanı”

İkinci el otomobil sektöründe kurumsallığı ve müşterilerine sunduğu yenilikler ile öne çıkan Otoshops, 2017 yılı için hedeflediği satış adedini yüzde 33’ün üzerinde aştı. Otoshops Genel Müdürü Tuğrul Denizaşan, düzenlenen basın toplantısında, ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliği’ni de değerlendirdi. Tuğrul Denizaşan, yaptığı konuşmada, “Yönetmelik 2. el pazarında güven artırıcı önlemler getiriyor. Kurumsal firmaların çoğalması, bu işi yapan işletmelerin yetki belgesi ve belirli fiziki niteliklere sahip olması, merdivenaltı tabir edilen yerlerin zamanla ortadan kalkması anlamına geliyor.

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