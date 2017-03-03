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TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN GURUR GÜNÜ

03 Mart 2017 Cuma 13:36
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Dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları listesine giren Türk şirketleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ödüllerini aldı. ''Yurtdışı Müteahitlik Hizmetleri Ödülüne'' layık görülen şirketler arasında Doğuş İnşaat, Polimeks, Çalık, TAV, Limak, Nurol, Enka NATA ve Rönesans gibi inşaat devleri yer alıyor.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİNİN GURUR GÜNÜ
Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesi yayımlandı. "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 2014 yılında Türkiye'den 42 firma varken, 2015 yılında bu rakam 40'a inmişti. 2016 yılına ait listede ise rakam değişmedi. "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesine 2016 yılında Türkiye'den 40 inşaat firması girdi. 2015 ve 2016’da dünyanın en büyük müteahhitlik firmaları listesine giren Türk şirketlerine ödüllerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Ödül alan firmalar arasında POLİMEKS, ÇALIK, NATA, RÖNESANS, ENKA, TAV, ANT YAPI, YAPI MERKEZİ, TEKFEN, YÜKSEL, MAPA, LİMAK, GAP, İLK, KUZU, DOĞUŞ, DİA, NUROL, ONUR, GAMA, SEMBOL, STFA, KAYI, ESER, ESTA, İÇTAŞ, CENGİZ, ASLAN, SUMMA, BAYBURT, SMK, METAK, AE ARMA,ELEKTROPANÇ, ZAFER, YENİGÜN, ANEL, DORÇE, RASEN ve KOLİN de yer aldı. Ödüllerin sahiplerini bulduğu Türkiye Müteahhitler Birliği’nin düzenlediği törende konuşan Erdoğan, Türkiye’ye yönelik ekonomik müdahale yapıldığını belirterek, “Ciddi bir ekonomik sorun yok. Küresel şartların yansıması var. Biz de kendi programımızı uygulayacağız. Varlık Fonu bunlardan biridir. Kitabımızda geriye gitmek yok. Etkin politika uygulamaya devam edeceğiz” dedi. Erdoğan, 2015-2016 yıllarında dünyanın en büyük uluslararası müteahhitlik firmaları listesinde yer alan firmaları tebrik ederek ve başarılarının devamını diledi.



HABER / TÜRKİYE MÜTEAHHİTLER BİRLİĞİ ÖDÜL TÖRENİ devamı...
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