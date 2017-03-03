Treyler pazarına Krone damgası

Türkiye pazarına olan inancını yurt dışındaki tek fabrikasını İzmir, Tire’ye açarak gösteren Almanya’nın lider treyler üreticilerinden Krone, 2016’da Türkiye treyler pazarında satışlarını artıran tek marka oldu. Türkiye’de son modern teknolojilerle inşa edilmiş üretim fabrikasıyla faaliyet gösteren Almanya’nın lider treyler markası Krone, 2016’da iç pazarda satış grafiğini artıran tek treyler markası oldu. Satışlarını iç ve dış toplam pazarda 2015’e göre yüzde 60 oranında artıran Krone Türkiye, pazar payını da yüzde 11’den yüzde 15’e yükseltti. Geçtiğimiz yıl treyler ihracatında yüzde 250’lik bir artışla büyük bir atak yapan kendi ürün gamı dâhilinde ihracattaki toplam pazar payı yüzde 26 oldu.