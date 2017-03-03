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Paşabahçe’den göz alıcı ürünler

03 Mart 2017 Cuma 10:55
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Oyunlar için tasarlanmış üst düzey bir mikrofonlu kulaklık olan Platinum Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık*4, PS4 üzerinde oyunların zengin ve sarmalayıcı ses ile hayata geçmesini sağlıyor.

Paşabahçe'den göz alıcı ürünler
 Oyunlar için tasarlanmış üst düzey bir mikrofonlu kulaklık olan Platinum Kablosuz Mikrofonlu Kulaklık*4, PS4 üzerinde oyunların zengin ve sarmalayıcı ses ile hayata geçmesini sağlıyor. Mikrofonlu kulaklık, daha yüksek konfor için üstün kalitedeki yapısı ve malzemelerinin yanı sıra, SIE’nin özel 3D ses teknolojisi ile çalışan, gelişmiş yüksek konum düzeni 7.1 sanal surround sese de sahip. Mikrofonlu kulaklık için 3D sesi destekleyen seçkin PS4 oyunları, daha sarmalayıcı deneyimler yaşatmak için, aşağı ve yukarı dahil olmak üzere, tüm yönlerden surround ses sunacak. Daha net sohbetler için çok konumlu, gürültü engelleyici mikrofonların saklı bir şekilde bulunduğu premium mikrofonlu kulaklık, aynı zamanda birlikte verilen 3.5mm ses kablosu ile mobil cihazlar ve PS VR ile de uyumlu.

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