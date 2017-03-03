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Otokoç, Birmot ve Altınyıldız Classıcs’ten şık iş birliği

03 Mart 2017 Cuma 12:33
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Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet sunan otomotiv perakendeciliğinin lider markaları Otokoç ve Birmot, sunduğu yeni iş birlikleri ve cazip kampanyalarla müşteri memnuniyetini her zaman bir adım öne taşımayı hedefliyor.

Otokoç, Birmot ve Altınyıldız Classıcs'ten şık iş birliği
 Otokoç Otomotiv çatısı altında hizmet sunan otomotiv perakendeciliğinin lider markaları Otokoç ve Birmot, sunduğu yeni iş birlikleri ve cazip kampanyalarla müşteri memnuniyetini her zaman bir adım öne taşımayı hedefliyor. Otokoç ve Birmot’un, Altınyıldız Classics ile yaptığı iş birliği sayesinde, müşteriler Altınyıldız Classics’ten yapacakları giyim alışverişlerinde yüzde 70’e varan kış indirimine ek olarak yüzde 15 ekstra indirim kazanma şansına sahip oluyor. Karşılıklı kazandıran iş birliği çerçevesinde Altınyıldız Classics müşterileri de Otokoç servislerinde Ford marka, Birmot servislerinde de Fiat marka araçları için yaptıracakları mekanik işlemlerde yüzde 10 indirim ve ücretsiz check up kazanıyor.
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