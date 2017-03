Olimpa Park Plus ve Vadikaya 20 yıl vadeyle satışta

İnşaat sektöründe iddialı projelerle büyüyen Fuzul Şirketler Grubu, markalı konut üretiminde öne çıkıyor. On binlerce aileyi kampanya sistemiyle ile ev ve otomobil sahibi yapan Fuzul Grup, zamanında tamamlayıp teslim ettiği markalı konut projeleriyle de kısa süre içerisinde üretimde kalite ve güven anlayışına farklı bir yorum getirdi. Yaşanabilir alanlar oluşturmak hedefiyle 2000 yılından itibaren inşaat sektöründe önemli yatırımlar yapan Fuzul Yapı, kısa süre içerisinde göstermiş olduğu başarıları, benimsenen ileri görüşlü ve güvenli politikaları ile çok önemli projelere imzasını attı. Başakşehir’de “Bizimevler, Kent Neriva, Kent Ariva, Olimpa AVM, Olimpa Rezidans, Evila, Olimpa Park Plus, Vadiyaka Başakşehir”, Kağıthane’de “Meva Evleri”, Kartal’da “Serrapark Konutları” gibi bir çok başarılı projeyi hayata geçiren Fuzul Yapı, gayrimenkul sektöründe başlatılan seferberliğe katılıyor.



20 YIL VADEYLE HEMEN TESLİM

Fuzul Yapı, iki dev projesi Vadiyaka ve Olimpapark’la “Emlak Seferberliğinde Ben de Varım” diyor. Dolar’a Euro’ya inat, 20 yıl vadeyle herkesi ev sahibi yapıyor. Başakşehir’in bu iki çiçeği burnunda projesi, 532 bin TL’den başlayan fiyatlarla ve hemen teslim seçeneğiyle ev sahibi olmak isteyenleri bekliyor.



OLİMPA PARK PLUS

Başakşehir'in ünlü mimarı Fuzul Yapı, Başakşehir'in yeni gözdesi Olimpa Park'ın zengin sosyal olanaklarla donatılmış yeni etabı Olimpa Park Plus’ı tamamladı. 8.000 m² alan üzerine kurulu olan Olimpa Park Plus, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerine sahip 124 konutu ve 26 mağazasıyla ayrıcalıklı bir hayatı sizlere sunuyor. Üstelik hemen teslim imkanıyla Olimpa Park Plus’ta yaşam çoktan başladı. Üst düzey konfor için ergonomik çözümler sunulan Olimpa Park Plus, her daireye özel 5 m² kapalı depolama alanı, vestiyer alanı, çamaşır odası, ebeveyn yatak odasında giyinme odası ve ebeveyn banyosuyla dairenizde konforlu bir yaşama sahip olmanız için tasarlandı. Seçkin markaların vitrinleri süslediği Alışveriş Caddesi; Olimpa Park Plus sakinlerine eşsiz bir alışveriş deneyimi sunuyor. Üstelik Alışveriş Caddesi'nde geçireceğiniz eğlenceli saatleri; Olimpa AVM'de yer alan sinemada izleyeceğiniz güzel bir filmle taçlandırabilirsiniz. Aileniz için ne düşünüyorsanız iki katı Olimpa Park Plus’ta çoktan yapıldı.



VADİYAKA

İstanbul’un değerlenen yeni yaşam alanı Başakşehir’de; dokuz ihtisas hastanesinden oluşan Şehir Hastanesi Kompleksinin, 3. Havalimanı’nın ve Başakşehir Metrosu’nun yanı başında, Başakşehir’in merkezinde yeni bir hayat başlıyor. Görüş alanında Türkiye’nin en büyük botanik parkının yer aldığı, ferah daireleri, çocuk oyun adası ve zengin sosyal olanaklarıyla Başakşehir’in en iyi lokasyonunda, Vadiyaka Başakşehir kuruluyor. 2+1, 3+1 ve 4+1 dairelere sahip 361 adet konut ve 56 mağazayla İstanbul’un gözdesi Başakşehir’de yükselen Vadiyaka Başakşehir, bölgenin ilk ve tek alışveriş merkezi olan Olimpa AVM’ye ve Başakşehir’in yeni kent meydanına yakınlığı ve haziranda teslim imkanıyla size her an dolu dolu rengarenk bir yaşam sunmaya hazırlanıyor. Vadiyaka Başakşehir’in kafeteryası, her blokta iki adet Türk hamamı, saunası, kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, kapalı otoparkı ve özel peyzajıyla kendinizi özel hissedeceksiniz.