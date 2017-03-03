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Ninda takılarında Hitit esintisi

03 Mart 2017 Cuma 10:53
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Takı tasarımcısı Canan Alimdar’ın, ‘Ninda’ adlı yeni koleksiyonunun aynı isimli sergisi devam ediyor

Ninda takılarında Hitit esintisi
 Takı tasarımcısı Canan Alimdar’ın, ‘Ninda’ adlı yeni koleksiyonunun aynı isimli sergisi devam ediyor. Tasarımlar, Hitit hiyeroglif yazısında dişilik ve iyiliğin aynı sembolle, üçgenle anlatılmasından yola çıkıyor. Daha önce sigortacılık alanında isim sahibi bir iş kadını olan Canan Alimdar 2006 yılında, neredeyse tamamen erkek-egemen olan kuyumculuk mesleğine gönül verdi. Alimdar takı tasarımının büyülü dünyasına adım atışının 10. yılını; Anadolu’nun 1000 tanrılı Hatti halkı Hititlerden esinlenen “Ninda” isimli çok özel bir koleksiyon ile kutluyor. Koleksiyon, aynı başlıklı bir sergi ile hem takı, hem de tarih meraklıları ile buluşuyor. Koleksiyona ismini veren Sümerce “Ninda” kelimesi, Hitit çivi yazısının çözümünde anahtar olarak kullanılmış ve Hitit tarihinin gün yüzüne çıkmasında çok önemli rolü olan bir ideogram. “Ekmek” anlamına gelen bu kelime sayesinde; Hititçe’den çevrilen ilk cümle olan “Ekmeği yiyeceksiniz, suyu da içeceksiniz” ile Hititçe çözümlenmiş ve Anadolu’nun bu en önemli kadim uygarlığı tarihe kazandırılmış.
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