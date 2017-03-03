NEO-COL projesinin açılış toplantısı Türk Loydu evsahipliğinde gerçekleşti

Türk Loydu’nun proje koordinatörlüğünde, Tuzla Kaymakamlığı ortaklığı ile yürütülen, İspanya, Polonya, Almanya, Romanya’dan denizcilik ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren kurumların yer aldığı Erasmus+ Programı kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı desteğiyle, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan hibe ile gerçekleştirilen “Navigational Equipment Oriented Colregs Training - NEO-COL (Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü Eğitimine Yönelik Navigasyon Aracı)” başlıklı Erasmus+ KA2 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar projesinin açılış toplantısı, 22 Şubat 2017 tarihinde Türk Loydu’nun evsahipliğinde Tuzla’daki merkez ofisinde gerçekleşti.