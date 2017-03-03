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Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar: 1 kişi ile 10 kişiye iş imkânı oluşturuyoruz

03 Mart 2017 Cuma 10:48
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Alüminyumdan, otomotive, gıdadan enerjiye kadar bugün Türkiye’nin alanında lider 22 firması ile faaliyetlerini sürdüren Kibar Grubu, global arenada iddialı büyümesini sürdürüyor.

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar: 1 kişi ile 10 kişiye iş imkânı oluşturuyoruz
 Alüminyumdan, otomotive, gıdadan enerjiye kadar bugün Türkiye’nin alanında lider 22 firması ile faaliyetlerini sürdüren Kibar Grubu, global arenada iddialı büyümesini sürdürüyor. Kibar Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, bugün tedarikçileri ve bayileri ile birlikte yarattıkları bir kişilik istihdamın, sahip oldukları ekosistemde 8-10 kişiye iş ve gelir imkanı sağladığını söyleyerek, üreten bir ekonomi yaratmanın önemine dikkat çekiyor. Sanayicinin yatırım şevkinin desteklenmesi gerektiğini belirten Kibar, şunları söylüyor: “Gıda sektöründe faaliyet gösteren grup şirketimiz Assan Gıda, salça ve sos pazarında liderdir. 2016’da ihracatta 4.’lüğü elde etti. Assan Gıda’nın 2 milyar 460 milyon dolarlık ihracat kabiliyeti var. Bizim tarımda da kendi geleneksel mallarımızı kaybetmememiz lazım.”
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