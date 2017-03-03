Karsan’da görev değişimi

Çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan bünyesinde Şubat ayı itibari ile organizasyon değişikliğine gidildi ve bu kapsamda stratejik atamalar gerçekleştirildi. Bu kapsamda daha önce Karsan Pazarlama’da görev yapan Ahmet Muzaffer Arpacıoğlu, yeni oluşturulan Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı’na atandı. Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan ve Bursa’da yer alan iki fabrikasında çağın mobilite ihtiyaçlarına uygun modern toplu taşıma ve ticari araç üretimi gerçekleştiren Karsan Otomotiv bünyesinde, organizasyon değişikliği yapıldı. Karsan Otomotiv bünyesinde, yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda rekabet gücü ve verimliliği arttırmak amacıyla satış, satış sonrası ve pazarlama faaliyetlerini merkezi olarak yürütme kararı çerçevesinde, Ticari İşler Genel Müdür Yardımcılığı oluşturuldu.