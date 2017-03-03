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İstanbul Autoshow 2017’yi 5 yıldızlı Tüyap Palas konforunda yaşayın

03 Mart 2017 Cuma 12:25
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630 oda kapasiteli TÜYAP PALAS, otel dışına çıkmadan İstanbul Autoshow 2017’ye doğrudan geçiş imkanıyla misafirlerine “Çalışırken Dinlenebilmenin” rahatlığını ve kolaylığını sunuyor.

İstanbul Autoshow 2017'yi 5 yıldızlı Tüyap Palas konforunda yaşayın
 TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hizmetleri A.Ş. tarafından, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 21-30 Nisan 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Autoshow 2017, ziyaretçilerini Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi içinde yer alan, bölgesinin en büyük oteli TÜYAP PALAS’ta ağırlamaya hazırlanıyor. Konforu huzurla birleştiren göl ve deniz manzaralı standart, deluxe, deluxe suit, executive suit & king suit oda tipleri ile misafirlerine “Çalışırken Dinlenebilmenin” rahatlık ve kolaylığını bir arada sunan TÜYAP PALAS, 5 yıldızlı hizmet anlayışını fuar katılımcılarının beğenisine sunuyor. 2017 yılını yeniliklerle karşılayan 5 yıldızlı TÜYAP PALAS kapasitesini 630 odaya çıkarttı TÜYAP PALAS, misafirlerini “Mükellef Kahvaltı ve Kaliteli Uyku” ilkesinin temel alındığı hizmetleriyle ağırlıyor. Lezzet ve eğlencenin adresi olarak öne çıkan Mimoza ve Ardıç adındaki A La Carte restoranları, Lobby Bar, Lounge ve pastaneleri, Tarçın, Safran ve Galata adındaki dinlenme alanları ve eşsiz manzarası ile ünlü “Roof Bar” Lagün ile TÜYAP PALAS, yüksek kalitedeki hizmet anlayışıyla fark yaratıyor. TÜYAP PALAS’ın tüm yiyecek-içecek noktalarında ödüllü şeflerin muhteşem sunumları misafirlerin unutamadıkları bir deneyim yaşatıyor. Otel dışına çıkmadan fuar alanına doğrudan geçiş imkanının sunulduğu otelde fiber optik wifi, 24 saat oda hizmeti, business center, concierge hizmetleri, açık-kapalı otopark ve vale hizmetleri, oyun salonu ve kütüphane misafirlere ücretsiz sunulan hizmetler arasında yer alıyor. TÜYAP PALAS’ta araç kiralama, havalimanı transfer hizmetleri, yıkama, ütüleme, kuru ve express temizleme, kuaför hizmeti ve İstanbul şehir turları hizmetleri de veriliyor. Tüm oda tiplerinde elektronik emanet kasası, ütü ve ütü masası, minibar, LCD televizyon, bakım ürünleri, saç kurutma makinesinin yanı sıra ikram tepsisi ve yastık menüsü standart olarak bulunuyor. Sedir SPA’dakihizmetler ücretsiz Misafirler konaklamaları süresince Sedir SPA’da yer alan sauna, dinlenme havuzu, fitness, jakuzi ve buhar odasından ücretsiz olarak yararlanabiliyor. TÜYAP PALAS, bünyesinde farklı amaç ve ihtiyaçlar doğrultusunda tiyatro, sınıf, kokteyl, ziyafet ve work-shop düzenlerinde hizmet verebilen, her türlü teknik altyapı ve donanıma sahip, farklı ölçeklerde 33 toplantı salonunu barındırıyor.
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