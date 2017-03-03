"İNSANSIZ GEMİ VE DENİZALTILAR ÜRETECEĞİZ"

Kuruluşu 1911’li yıllara dayanan Yıldız Teknik Üniversitesi, bir asrı geride bırakan tecrübesiyle Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olma özelliği taşıyor. 10 fakülte, 2 enstitü ve 3 meslek yüksekokulu ile İstanbul’un göbeğinde bulunan üniversite, güçlü akademik kadrosuyla mühendislik alanında ülkemizde ilk 3’te yer alıyor. Yurt içindeki çalışmaların yanında dünyanın pek çok noktasındaki bilim merkezleri ile iş birliği halinde olan Yıldız Teknik Üniversitesi’ni daha yakından tanımak için akademik hayatının büyük bölümünü yöneticilikle geçirdikten sonra bugün Rektör olarak hizmetlerini sürdüren Prof. Dr. Bahri Şahin ile bir araya geliyoruz… Prof. Dr. Şahin, üniversitelere model teşkil edecek inovatif projeleri ile dikkat çekiyor. Üniversite için yaptıklarını/ yapacaklarını anlatırken, işini büyük zevkle yaptığı gözlerinden okunuyor. Askeri ve ticari gemi üretiminde milli üretimin önünü açacak bilimsel çalışmaların gerçekleştirileceği, ‘Ulusal Gemi İnşaatı ve Denizcilik Mükemmeliyet Merkezi’ni kurarak Türkiye’de bir ilke imza atmaya hazırlanan Prof. Dr. Şahin, milli savunma teknolojilerinde çığır açacak yeniliklere kapı aralamak istiyor. İnsansız gemiler ve denizaltılar üretmeyi hedefleyen ‘Ulusal Gemi İnşaatı ve Denizcilik Mükemmeliyet Merkezi’nin, Türkiye’nin stratejik alanda dışa bağımlılığını azaltacağını söyleyen Prof. Dr. Şahin, bu proje ile milli, gizli ve stratejik birçok bilginin Türkiye’de kalacağının altını çiziyor. Rektörlerin masa başında değil, sahada bilimsel projeler üreterek üniversiteleri, topluma fayda sağlayan çizgiye taşıması gerektiğini savunan Sayın Rektör, ‘Başarmak için ufku değil, ötesini görmemiz gerekiyor’ diyerek misyonunu özetliyor. İşte Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin ile tarihi dokusu insana huzur veren Yıldız Kampüsü’ndeki rektörlük binasında yaptığımız keyifli söyleşinin ayrıntıları.