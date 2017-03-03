Hayat Kimya, global büyümeyi yeni yapıyla güçlendiriyor

1987’de Bingo ile hızlı tüketim ürünleri sektörüne giriş yapan ve Türkiye’den doğan Molfix, Molped, Papia, Familia gibi güçlü markalarını bugün dünya çapında milyonlarca eve ulaştıran Hayat Kimya, organizasyon yapısında önemli değişikliler gerçekleştirdi. Hayat Kimya, hızlı tüketim ürünleri sektöründeki 30 yıllık deneyiminden güç alarak globalleşme vizyonuyla organizasyon yapısını yeniledi. Yeni yapılanmada, CEO’ya bağlı Başkan Yardımcılığı rollerine atanan Hayat Kimya’nın 6 deneyimli ismi, global organizasyondan sorumlu olacak. CEO’ya bağlı 6 başkan yardımcılığı, Strateji ve Pazarlama, İştirakler, Satış, Operasyon, Finans ve Ar-Ge olarak ayrılıyor. Başkan Yardımcıları, 10 yıldan uzun süredir Hayat Kimya bünyesinde görev alan, hem “Hayat” kültürünün oluşumunda, hem de globalleşme vizyonundaki değişimde önemli rol alan isimlerden oluşuyor. Dünya çapında 8.000’e yakın çalışanı bulunan Hayat Kimya bu atamalarla, fonksiyonları ve coğrafyaları global bir yaklaşımla yönetmeyi hedeflerken, daha dinamik bir yapıyla büyümeye devam ediyor. Hayat Kimya, 30 yıllık sektör deneyimine Türkiye’den Kuzey ve Orta Afrika ile Ortadoğu’da kuvvetli üretim ve ihracat başarıları sığdırdı. Dünyanın en büyük 5. markalı bebek bezi üreticisi ve Ortadoğu, Balkanlar ve Doğu Avrupa’nın en büyük temizlik kağıdı üreticisi olan şirket, ihracat kapasitesiyle de Türkiye’nin en büyük 51. ihracatçısı olarak 100’e yakın ülkeye Türk markalarını gururla taşıyor. Molfix bebek beziyle İran ve Cezayir’de pazar liderliği, Rusya ve Fas’ta kısa bir sürede pazar ikinciliği, Papia, Familia ve Teno’yla İran ve Rusya’da temizlik kağıtları kategori liderliği gibi başarılara imza atan Hayat Kimya, globalleşme vizyonuyla büyümeye devam ediyor. Girdiği zorlu pazarlarda edindiği deneyimle, markalarını ve operasyonlarını globalleştirmeyi hedefleyen Hayat Kimya, Rusya ve Nijerya gibi yeni coğrafyalara yatırım yapmaya ve bulunduğu pazarlarda yeni kategorilerdeki ürünlerini sunmaya devam ediyor. İştiraklerden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcılığına Ali Zeybek, Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Vedat Yıldırım, Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına İbrahim Güler, Ar-Ge’den Sorumlu Başkan Yardımcılığına Fikret Koç, Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Yavuz Zaman ve Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Aysel Aydın getirildi.