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Halkbank sektöre 1000 genç bankacı kazandırıyor

03 Mart 2017 Cuma 11:03
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Halkbank, 2017'nin ilk çeyreği sonunda yaklaşık 1000 personelin işe alımını tamamlayacağını duyurdu.

Halkbank sektöre 1000 genç bankacı kazandırıyor
 Halkbank’ın sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleşen işe alımlarla, bankacılık sektöründe önemli bir istihdam artışı sağlanacak. Sektörün istihdam kapasitesinin bir önceki yıla göre yüzde 2,2 azaldığına dikkat çeken Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, cesur adımlar atarak gençleşmeyi sürdüreceklerini söylüyor. Halkbank’tan yapılan açıklamaya göre Banka; Müfettiş Yardımcılığı, İç Kontrolör Yardımcılığı, Uzman taşınıyor. İzleyicinin kendini bulduğu ve karakterlerle özdeşleştiği Kuveyt Türk’ün Sağlam Kart reklam filmi, Türk halkının “sağlamcı” karakterine en uygun kartın Sağlam Kart olduğu mesajını veriyor. Bütçe dostu Sağlam Kart’ın hem temel ihtiyaç harcamalarında sunduğu taksit seçenekleri hem de altın biriktirme özelliğiyle rakiplerinden ayrıştığını vurgulayan Kuveyt Türk Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir şunları ifade ediyor: “Yeni nesil kredi kartı olarak tanımladığımız Sağlam Kart’la bilinçli tüketimi teşvik etmek için çalışıyoruz. Temel ihtiyaçlardan kaynaklanan harcamaları vade farksız yüksek taksit sayılarımızla desteklerken kazanılan Altın Puan’ları cari hesapta biriktirme ya da gram altına çevirme imkanı sunuyoruz. Sağlam Kart’ı anlatırken de hepimizin özümüzde Yardımcılığı, BT Uzman Yardımcılığı ve Servis Görevlisi unvanlarında 1000 kişiye iş imkânı sağlayacak. 2016 Kasım ayında düzenlenen işe giriş sınavlarının ardından mülakatlarda başarı sağlayan 500 uzman yardımcısının iş başı yaptığı Halkbank’ta, diğer pozisyonlar için de sınavda başarılı olanlar ilk çeyrek sonuna kadar görevlerine başlayacaklar. Küresel faktörlerin etkisini en aza indirerek ülkemizde ekonomide güven ortamının yeniden sağlanabilmesi için bankacılık sektörüne büyük görevler düştüğünü belirten Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye’de en fazla istihdam sağlayan 5 bankadan biri olduklarını belirterek şunları söylüyor: "Ekonomik göstergelerin iyileşmesi ve yatırımcıların yeniden özgüven kazanması yönünde önemli adımlar atılıyor. Halkın gücü Halkbank, Halkbank’ın enerjisi de bu ülkenin gençleridir."
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