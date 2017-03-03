Geleceğin şefleri “Ünişef”te

GELECEĞİN ŞEFLERİ YETİŞTİRİYOR
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin bahçesinde yapılan programın çekimleri daha sonra Üniversite’nin Gastronomi bölümünün mutfağında sürdü. Bölüm öğrencileri ve öğretim üyeleriyle gastronomiye dair röportajlar yapan Ünişef Program ekibi, daha sonra kampüs içerisinde farklı bölümlerden öğrenci ve akademik personelle söyleşiler gerçekleştirdi. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan “Gastronomi bölümümüz geleceğin ünlü şeflerini yetiştiriyor. Üniversitemizin ‘uygulamalı eğitim’ ve ‘bilgiyi ürüne dönüştürme’ politikaları çerçevesinde uygulama ağırlıklı eğitim veren bölümümüz, şu an Türkiye’de alanındaki sayılı eğitim merkezlerinden biri” diyerek üniversitenin bu alanda iddialı olduğunun altını çiziyor.
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