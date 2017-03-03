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Geleceğin şefleri “Ünişef”te

03 Mart 2017 Cuma 12:12
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beIN Gurme kanalında yayınlanan “Ünişef” programı, İstanbul Aydın Üniversitesi’ne konuk oldu. İAÜ Gastronomi Bölümü öğrencileri, birbirinden leziz yemekler yaparak tam not aldı.

Geleceğin şefleri 'Ünişef”te
Her hafta Cumartesi günü beIN Gurme kanalında yayımlanan, sunuculuğunu ünlü oyuncu Kemal Uçar’ın, yönetmenliğini Anıl İlker’in yaptığı “Ünişef” programı İstanbul Aydın Üniversitesi’ne konuk oldu. İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencileri, tüm hünerlerini program için yapılan çekimlerde ortaya koydu. Programda birbirinden farklı yemekler yapıldı. İstiridye soslu karides yapan İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi Bölümü öğrencilerinden Arda Paftalı’nın yaptığı yemek sunumu ve lezzetiyle tam not aldı. Türk kahveli browniyi, damla sakızlı dondurma sunumuyla hazırlayan Dilara Seferoğlu da büyük beğeni topladı.

GELECEĞİN ŞEFLERİ YETİŞTİRİYOR
İstanbul Aydın Üniversitesi’nin bahçesinde yapılan programın çekimleri daha sonra Üniversite’nin Gastronomi bölümünün mutfağında sürdü. Bölüm öğrencileri ve öğretim üyeleriyle gastronomiye dair röportajlar yapan Ünişef Program ekibi, daha sonra kampüs içerisinde farklı bölümlerden öğrenci ve akademik personelle söyleşiler gerçekleştirdi. Konuyla ilgili konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Gastronomi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Bostan “Gastronomi bölümümüz geleceğin ünlü şeflerini yetiştiriyor. Üniversitemizin ‘uygulamalı eğitim’ ve ‘bilgiyi ürüne dönüştürme’ politikaları çerçevesinde uygulama ağırlıklı eğitim veren bölümümüz, şu an Türkiye’de alanındaki sayılı eğitim merkezlerinden biri” diyerek üniversitenin bu alanda iddialı olduğunun altını çiziyor. 
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