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Eminevim’den peşinatsız ev sahibi olma fırsatı

03 Mart 2017 Cuma 11:00
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Müşterilerine ‘Elbirliği Sistemi’ ile faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkânı sunan Eminevim, müşterilerinin konut fiyat artışına karşı korunmaları için sistemlerine yeni bir ürün ekledi.

Eminevim'den peşinatsız ev sahibi olma fırsatı
 Müşterilerine ‘Elbirliği Sistemi’ ile faizsiz ev ve otomobil sahibi olma imkânı sunan Eminevim, müşterilerinin konut fiyat artışına karşı korunmaları için sistemlerine yeni bir ürün ekledi. Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün; 25 yıldır vatandaşlarımızı tamamen faizsiz ve kendi belirledikleri ödeme ve taksit seçenekleriyle ev sahibi yaptık ve bundan sonrada devam ediyoruz. Son zamanlarda yapılan kampanyaları ev sahibi olamayan ve dar gelirli vatandaşlarımız için 25 yıldır yapıyoruz. Demek ki tabana inmek bu kadar da zor değilmiş. Şimdi ise yine vatandaşlarımız için sistemimizde yeni bir ürün geliştirerek, 25 yıldır olduğu gibi yine onların tamamen faizsiz ve gelirlerine göre ödeme seçeneklerinin olduğu ürünümüzü sunarak bu birlik çağrısına 25 yıldır olduğu gibi yine katkıda bulunduk.
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