"EKONOMİ BAHARDA YENİDEN ŞAHA KALKIYOR"

Dünya piyasalarına hâkim olan yüksek risk algısı, bölgesel çatışmalar ve terör olaylarının ardından büyüme hızı yavaşlayan Türkiye ekonomisi, yeniden atağa kalkıyor.Piyasalarda istikrarın sürdürülmesi ve durgunluğun azaltılmasına yönelik atılan adımlar içerisinde inşaat ve turizm sektörü öne çıkıyor. Vergi indirimleri ve teşvikleriyle birlikte oluşturulmak istenen 1.5 milyonluk ek istihdam da iyimser beklentileri arttırıyor.2017 yılına yeni yatırım teşvikleriyle giren Türkiye’de, yabancı yatırımcıya T.C. vatandaşlığı verilecek olması ilk adım oldu. Bu adım; Türkiye’ye 2 milyon dolarlık sabit yatırım yapan ya da, 1 milyon dolar tutarında taşınmazı (3 yıl satmamak şartıyla) satın alan, 100 kişiye istihdam sağlayan veya 3 milyon dolarını Türk bankalarına (3 yıl tutmak şartıyla) yatıran yabancılara Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlığı hakkı veriyor. Yaklaşık 10 milyar dolarlık gelir getirmesi beklenen ‘Yabancı Yatırımcıya Vatandaşlık’ hamlesinin akabinde ikinci adım gayrimenkul sektöründe atıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası seferberlik başlatan gayrimenkul sektörü, ikinci kez düğmeye bastı. 1 Şubat'ta başlayan ve 2 ay sürecek kampanya kapsamında konutlar yüzde 5 peşinatla ilk kez 20 yıl vadeye yayılarak satılmaya başlandı. 60 ay vadede yüzde 0 faiz uygulanıyor. Emlak Konut GYO ve gayrimenkul sektörünün lider markalarının destek verdiği 240 ay vadeli (20 yıl), konut satışları piyasaları daha da hareketlendirmeyi hedefliyor. 1 Şubat'ta başlayan ve 31 Mart’a kadar sürecek kampanyada yüzde 20 olan peşinat ödemesi de yüzde 5’e çekiliyor. Kalan yüzde 15’lik kısmın ise konut teslimine kadar ödenmesi imkânı sağlanıyor. Emlak Konut projelerinden ev alanlar 60 ay vade için yüzde 0 faiz fırsatından yararlanırken, 10 yıl vadeli alımda yüzde 0.45, 20 yıl vadede ise yüzde 0.79 faiz ödüyor.