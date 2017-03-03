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Edirne’deki tarihi çeşmeler vandalizm tehdidi altında!

03 Mart 2017 Cuma 12:18
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İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Sedes: “Edirne’deki çalışmalar sırasında duvar yazıları ve grafitilerle tahrip edilmiş birçok tarihi çeşme tespit ettik.”

Edirne'deki tarihi çeşmeler vandalizm tehdidi altında!
 Özellikle Osmanlı dönemi mimarisini günümüze taşıyan en konsantre eserler olarak göze çarpan tarihi çeşmeler, vandalizm tehdidi altında. Edirne’de gerçekleştirdikleri çalışmalarda kentteki birçok tarihi çeşmenin başta grafiti ve duvar yazıları olmak üzere birçok vandalizm yöntemiyle tahrip edildiğini gördüklerini ifade eden İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatma Sedes, bu çeşmelerden ikisi için halen bürokratik engeller nedeniyle çalışma yapılamadığına dikkat çekiyor.

“GÖREVE DAVET EDİYORUZ”
Konuyla ilgili akademik bir çalışma da yapan Yrd. Doç. Dr. Sedes, “Gençlerin grafiti sevgisini anlayabiliyorum. Nitekim psikolojide grafiti, duvarlara yapılan resimler, yazılar yoluyla kendini ifade etmek olarak tanımlanıyor. İlk çağlarda mağara duvarlarına çizilen resimler grafitinin başlangıcı olarak kabul edilirse grafitinin yüzyıllar öncesine dayandığını söyleyebiliriz. Ancak bu tip pop-art etkinliklerin tarihi eserlere ve sanat eserlerine yönelmesi kabul edilebilir bir davranış değil. Vandalizm dediğimiz kavram tam da budur zaten” diye konuşuyor.

BÜROKRATİK ENGELE TEPKİ
Osmanlı Devleti’ne uzun süre başkentlik yapmış olan serhat şehri Edirne’de gerçekleştirdikleri bir çalışma esnasında bu şekilde tahrip edilmiş birçok tarihi çeşmeye rastladıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Sedes, , Osmanlı İmparatorluğu’na başkentlik yapmış olan bu şehrimizde yer alan medeniyet mirası çeşmelerimizin bu kadirbilmezlikten, vandalizmden büyükçe pay aldığını rölöve çalışmaları esnasında saptadık. Yaptığımız proje çalışmalarının çoğu Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu onayından geçti. Ne var ki, iki çeşmemiz bürokratik nedenlerle üç senedir hala görüşülüp onay almayı bekliyor” ifadelerini kullanıyor. Yrd. Doç. Dr. Sedes söz konusu tarihi çeşmeleri gelecek nesillere miras bırakabilmek için yetkilileri ve mimarlık camiasını göreve davet ederek bu soruna acil çözüm bulunması gerektiğini savunuyor.
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