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Dünyanın en büyük mutfak fuarına Türkiye çıkarması

03 Mart 2017 Cuma 10:58
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Almanya pazarında 2017 yılında yüzde 10 büyüme ile en büyük 5’nci tedarikçi olmayı hedefleyen Türk ev ve mutfak eşyaları ihracatçıları dünyanın en büyük sektör fuarı olan Ambiente Fuarı’na 140 firma ile çıkarma yaptı.

Dünyanın en büyük mutfak fuarına Türkiye çıkarması
 Almanya pazarında 2017 yılında yüzde 10 büyüme ile en büyük 5’nci tedarikçi olmayı hedefleyen Türk ev ve mutfak eşyaları ihracatçıları dünyanın en büyük sektör fuarı olan Ambiente Fuarı’na 140 firma ile çıkarma yaptı. Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı bünyesinde faaliyetlerine devam eden İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin milli katılım organize ettiği ve bireysel başvurular ile 140 ev ve mutfak ihracatçısı firma, sektöründe dünyanın en büyük fuarı olan ve bu yıl 69’uncusu düzenlenen Ambiente’ye çıkarma yaptı. İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Rıdvan Mertöz, “Mutfak sektörü 2016 yılında Almanya’ya 344 Milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiş durumda. ” diye konuştu.
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