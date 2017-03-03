CESARETİYLE ZİRVEYE ÇIKTI

Almanya’nın Kuzey bölgesinde, Hollanda’ya yakın Kuzey Denizi kenarında küçük bir sahil kasabası olan Jever’de yaşayan Türk kökenli iş kadını Jacqueline Bakır Brader, filmlere konu olabilecek hayat hikâyesini paylaşıyor… Ailesi, 1972 yılında Şanlıurfa Siverek’ten Almanya’ya göç ettiğinde O, henüz küçük bir bebekti. İşçi bir babanın 5 çocuğundan biri olarak büyüyen Jacqueline Bakır Brader (Güler), gençlik yıllarına gelince ailede yaşanan çalkalanmadan etkilenerek evden kaçıyor. 17 yaşında maceraya atılırken, “Kendi ayaklarım üzerinde duracağım. Hem okulumu bitireceğim, hem de işe girip çalışacağım” diye plan yapıyordu. Emlak sektöründe çalışmaya başlayan genç kız, ticari zekâsı ile kısa sürede sektörde önemli bir yol aldı. Kendi işini kurup, başarılı projelere imza attı.