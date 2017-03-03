banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaMart - 2017

CESARETİYLE ZİRVEYE ÇIKTI

03 Mart 2017 Cuma 13:45
Bu haber 944 kez okundu

Türk kökenli Jacqueline Bakır Brader, emlak ve inşaat sektöründe Almanya'da zirvede yer alan bir iş kadını. Hayatı dramatik ve bir o kadar da ilginç.

CESARETİYLE ZİRVEYE ÇIKTI
 Almanya’nın Kuzey bölgesinde, Hollanda’ya yakın Kuzey Denizi kenarında küçük bir sahil kasabası olan Jever’de yaşayan Türk kökenli iş kadını Jacqueline Bakır Brader, filmlere konu olabilecek hayat hikâyesini paylaşıyor… Ailesi, 1972 yılında Şanlıurfa Siverek’ten Almanya’ya göç ettiğinde O, henüz küçük bir bebekti. İşçi bir babanın 5 çocuğundan biri olarak büyüyen Jacqueline Bakır Brader (Güler), gençlik yıllarına gelince ailede yaşanan çalkalanmadan etkilenerek evden kaçıyor. 17 yaşında maceraya atılırken, “Kendi ayaklarım üzerinde duracağım. Hem okulumu bitireceğim, hem de işe girip çalışacağım” diye plan yapıyordu. Emlak sektöründe çalışmaya başlayan genç kız, ticari zekâsı ile kısa sürede sektörde önemli bir yol aldı. Kendi işini kurup, başarılı projelere imza attı.


SÖYLEŞİ / JACQUELINE BAKIR BRADER devamı...
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.