Bilgi Merkezi’nin açılışını Avcı yaptı

İlklere imza atan İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki ‘Bilgi Merkezi’nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın katılımıyla gerçekleşti. UNESCO’nun 2016 yılını Hoca Ahmet Yesevi’nin 1000’inci, Ord. Prof. Dr. Fuat Köprülü’nün ise 100’üncü doğum yılı olarak belirlemesi sebebiyle, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde sempozyum düzenlendi. Aydın Düşünce Platformu ile Kültür Konseyi tarafından ortaklaşa düzenlenen “Hoca Ahmet Yesevi’den Fuat Köprülü’ye Türk Düşüncesi Tarihi” Sempozyumunun açılışı; Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigâr İzmirli, Kültür Konsey Başkanı Dr. Metin Eriş, Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, Aydın Üniversitesi akademik kütüphanesi olan Bilgi Merkezi’nin açılışını yaptı. Açılış kurdelesini kestikten sonra Bilgi Merkezi’ni gezen Bakan Avcı ardından sempozyumuna katıldı. Bilgi Merkezi’nin açılışını gerçekleştiren Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı, “ Bu Bilgi Merkezi sadece klasik anlamda bir kütüphane hizmeti vermeyecek inşallah son gelişmeleri de bünyesinde barındıran bir merkez. Hocalarımızın öğrencilerimizin ve bölge halkının hizmetinde olacak. Ayrıca bu kurumu engelli vatandaşlarımızın erişimi de uygun tasarladıkları için teşekkür ederim. Aydın Üniversitesi’nin bundan sonraki yılarda da pek çok esere imza atacağından ötürü tekrar çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise “1071 Alparslan’dan 2017 Recep Tayyip Erdoğan’a kadar aradaki bütün değerler Mustafa Kemaller İsmet İnönüler Fatihler Yavuzlar hepsi bizim değerimiz. Hepsi bu coğrafyayı bizleri vatan yapmak için her türlü imkanlarını seferber etmişlerdir. Biz kimlikli bir millet olmak zorundayız. Biz coğrafyamıza ve coğrafyamızın değerlerine bu coğrafyayı bize vatan kılanlara sahip çıkmak zorundayız. İşte Ahmet Yesevi Orta Asya’dan çıkan o damar hoşgörüsü ile insanlık sevgisi ile Balkanlara kadar uzanan sevginin hoşgörüsünün hakim olduğu bir felsefeyi hayata geçirdi” diye konuştu.