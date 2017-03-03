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Avek rekorlara doymuyor

03 Mart 2017 Cuma 12:31
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Geçtiğimiz yıl 16.169 sıfır araç ve 1.321 ikinci el araç satışı gerçekleştiren Avek, bu satış adetleriyle Türkiye’ deki bir çok distribütörden daha fazla araç satmayı başardı. Türk otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Avek Otomotiv, her geçen yıl başarılarına yenisini ekleyerek çıtayı yükseğe taşıyor.

Avek rekorlara doymuyor
 Geçtiğimiz yıl 16.169 sıfır araç ve 1.321 ikinci el araç satışı gerçekleştiren Avek, bu satış adetleriyle Türkiye’ deki bir çok distribütörden daha fazla araç satmayı başardı. Türk otomotiv sektörünün önde gelen markalarından Avek Otomotiv, her geçen yıl başarılarına yenisini ekleyerek çıtayı yükseğe taşıyor. 2016 yılında Türkiye'de daha önce kırılmamış bir rekora imza atarak yılda 3.000 adet satışın üzerine çıkan ilk ve tek Audi yetkili satıcısı olan Avek, geçtiğimiz yılı 3.226 adet Audi satışıyla tamamladı. Avek Otomotiv'in başarıları sadece Audi ile sınırlı değil: 1.765 adetle 2016 yılını Türkiye'de en çok Volkswagen ticari araç satan bayi olarak kapatan Avek, ayrıca 6.927 adet Volkswagen binek araç, 1.494 adet Seat, 2.757 adet Skoda olmak üzere toplamda 16.169 adet sıfır araç satışı ve 1.321 adet ikinci el araç satışı gerçekleştirdi.
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