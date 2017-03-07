banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaMart - 2017

"2017 TURİZMDE UMUT YILI"

07 Mart 2017 Salı 11:02
Bu haber 596 kez okundu

80 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen EMİTT Fuarı, turizm sektörüne moral verdi. Sektöre verilen desteklerin devam edeceğinin altını çizen Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 2016’daki kayıpların 2017'de telafi edileceğini Ekovitrin'e açıkladı.

Kapılarını 21. kez açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), turizmcilere moral kaynağı oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve UNWTO Genel Sekreteri Taleb Rifai’nin katıldığı EMITT, 70 bin metrekare kapalı alan ve 12 salonda, 80 ülkeden 5 bin firma ve markayı buluşturdu. Fuarda Ekovitrin'e açıklamalar yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "EMITT fuarı, tüm dünyayı yaşanmaz hale getirmeyi amaçlayan karanlık güçlere karşı önemli bir meydan okumadır. Turizm ülkeleri olarak birbirimizle rekabet etmeye ihtiyacımız yok. Turizmdeki rekabet yıkıcı olmamalı, dünya barışına katkı sağlamalı" diye konuştu. Fuardaki canlılığa da dikkat çeken Avcı, “Turizm sektörünün temsilcileri, bu fuarla tanıtımlarını gerçekleştiriyorlar. Türkiye’nin turizmde gözde bir ülke olduğunu ortaya koyan EMİTT, aynı zamanda sektörde yeniden canlanmaya da işaret ediyor. Bu yıl ve sonrasında ortaya çıkacak gelişmeler 2016’daki kayıpları telafi edecek. Bunun için iyimserliğimizi yitirmeden, dik durmamız ve tüm dostlarımızı Türkiye’ye tatil yapmaya çağırmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu. Turizm sektörünü desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Avcı sözlerini şöyle sürdürüyor: “2016'da uçaklara yönelik uyguladığımız yakıt desteğini sadece charter uçaklarıyla değil, tarifeli uçaklara da yaydık. Havaalanı sayısını arttırdık. Sektörde çalışan firmaların kredi borçlarının yeniden yapılandırılması ve benzeri pek desteği sağladık. Bunların yanında sektörü rahatlatacak birtakım mali tedbirler aldık.”
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 2016’daki kayıpların 2017'de telafi edileceğini söyledi. EMİTT’te Bakan Avcı ile biraraya gelme fırsatı bulan turizm sektörünün temsilcileri, turizm sektörünün canlandırılması için yapılan kampanyaların önemine değinerek 2017’den umutlu olduklarını ifade ediyor.


Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.