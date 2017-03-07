"2017 TURİZMDE UMUT YILI"

Kapılarını 21. kez açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), turizmcilere moral kaynağı oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve UNWTO Genel Sekreteri Taleb Rifai’nin katıldığı EMITT, 70 bin metrekare kapalı alan ve 12 salonda, 80 ülkeden 5 bin firma ve markayı buluşturdu. Fuarda Ekovitrin'e açıklamalar yapan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "EMITT fuarı, tüm dünyayı yaşanmaz hale getirmeyi amaçlayan karanlık güçlere karşı önemli bir meydan okumadır. Turizm ülkeleri olarak birbirimizle rekabet etmeye ihtiyacımız yok. Turizmdeki rekabet yıkıcı olmamalı, dünya barışına katkı sağlamalı" diye konuştu. Fuardaki canlılığa da dikkat çeken Avcı, “Turizm sektörünün temsilcileri, bu fuarla tanıtımlarını gerçekleştiriyorlar. Türkiye’nin turizmde gözde bir ülke olduğunu ortaya koyan EMİTT, aynı zamanda sektörde yeniden canlanmaya da işaret ediyor. Bu yıl ve sonrasında ortaya çıkacak gelişmeler 2016’daki kayıpları telafi edecek. Bunun için iyimserliğimizi yitirmeden, dik durmamız ve tüm dostlarımızı Türkiye’ye tatil yapmaya çağırmamız gerekiyor” açıklamasında bulundu. Turizm sektörünü desteklemeyi sürdüreceklerini belirten Avcı sözlerini şöyle sürdürüyor: “2016'da uçaklara yönelik uyguladığımız yakıt desteğini sadece charter uçaklarıyla değil, tarifeli uçaklara da yaydık. Havaalanı sayısını arttırdık. Sektörde çalışan firmaların kredi borçlarının yeniden yapılandırılması ve benzeri pek desteği sağladık. Bunların yanında sektörü rahatlatacak birtakım mali tedbirler aldık.”Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 2016’daki kayıpların 2017'de telafi edileceğini söyledi. EMİTT’te Bakan Avcı ile biraraya gelme fırsatı bulan turizm sektörünün temsilcileri, turizm sektörünün canlandırılması için yapılan kampanyaların önemine değinerek 2017’den umutlu olduklarını ifade ediyor.