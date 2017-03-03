100 Bin ton atık yakıta dönüştürüldü

Son yıllarda artış gösteren atık yönetimi faaliyetleri, Türkiye’de gelişen çevre sektörünün önemli bir parçası haline geliyor. Atığın kaynağından itibaren zararsız hale getirildiği son noktaya kadar önlenmesi, azaltılması, yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafına kadar geçen süreci Atık Yönetimi olarak değerlendiriliyor. Kendi tesislerinin yanı sıra, işbirliği içinde oldukları ortaklarının faaliyetleri kapsamında ortaya çıkan atıkları dönüştürerek enerji haline getirdiklerini söyleyen Ekolojik Enerji Yönetim Başkanı Kadir Salman, dönüşüm konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını anlatıyor. Çevre ve geri dönüşümle ilgili faaliyetler yürüten yerli firmaların Avrupa ile boy ölçüşecek seviyeye geldiğini ifade eden Salman, “Ekolojik Enerji olarak her türlü tehlikeli atıkların enerjiye dönüşmesini sağlıyoruz. Çimento fabrikalarına alternatif yakıt olarak kömür veya petrokok üretiyoruz. Ürettiğimiz yakıtlar kömüre ikame olduğundan ithalata ödenen döviz Türkiye’de kalıyor. Yılda 100 bin tona yakın atığı yakıta çevirip, değerli hale getirirken bertaraf da etmiş oluyoruz. Geri dönüşüm ve çevre açısından önemli olan üretimimiz, öte yandan ekonomik kazanımlar sağlıyor. Enerjide dışa bağımlı Türkiye’nin ithalata ödediği döviz miktarını bir nebze de olsa azaltıyoruz. Enerji tasarrufunun yanında çevreye zarar verecek atıkların dönüştürülerek yakıt haline getirilmesini sağlıyoruz” diyor. Türkiye’de dört tesis ile üretim yaptıklarını belirten Salman, Çorlu, Tuzla, Düzce ve Eskişehir’deki tesislerde hem geri dönüşüm, hem de alternatif yakıt ürettiklerini belirterek şöyle konuşuyor, “geri dönüşümden elde edilen yakıt üretiminin artması ve çevrenin korunması için herkes çalışıyor. Bakanlık regülasyonları hazırlıyor ancak sektör henüz emekleme sürecinde olduğu için belirli süreçlerin tamamlanması gerekiyor. Bu alandaki sanayi üretiminin artması için biraz daha zamana ihtiyacımız var.”



ÇEVREYA SAYGILI ÜRETİM YAPIYORUZ

Faaliyetleri hakkında konuşan Ekolojik Enerji Satış ve Pazarlama Müdürü Pınar Salman ise çevreye duyarlı faaliyetler yürüttüklerini ifade ederek, “Ekolojik Enerji olarak 10. Yıldayız. Amacımız toplumu daha da bilinçlendirmek ve atıkların çöp olmadığını, geri dönüştürülmedikleri takdirde çevrenin zarar göreceğini, bu nedenle de geri dönüşümün önemli olduğunu anlatmaktır. Birden fazla markamız var. Bölgesel olaraktan Ekolojik Enerji Şirketler Grubu olarak faaliyet gösteriyoruz. Tuzla Geri Dönüşüm ve GEP Yeşil Enerji olarak da hizmet veriyoruz. Ekolojik Taşıma markasıyla hizmet sunan lojistik firmamız var. Türkiye genelindeki araçlarımızla atıkları taşıyoruz. Öte yandan Ekolojik Çevre Danışmanlığı şirketiyle de danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Beş marka ile tüm Türkiye’de atık sektöründe hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’de 20 temsilci grubumuz var. Dört farklı merkezde tesisimiz mevcut. Eskişehir, Düzce, Tuzla ve Çorlu’da hizmet veriyoruz. Çorlu’daki en büyük alanımız 366 dönüm arazi içinde yer alıyor. Buraya entegre atık tesisi kurarak kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.