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Zinde kalma rehberi burada

Mobil Delvac kullanıcıları için ilk olarak 2009 yılında hayata geçirilen “Mobil Delvac Dostları” programı kapsamında, uzun yol şoförlerine özel ‘Uzun Yolda Zinde Kalma Rehberi’ hazırlandı. Medikal egzersiz uzmanı ve uzman diyetisyenin katkılarıyla hazırlanan özel rehberde, ticari araç kullanıcılarının molalar sırasında sadece 10-15 dakikada yapabilecekleri basit egzersiz hareketleri ve sağlıklı beslenme önerilerine yer verildi. Mobil Oil Türkiye katkılarıyla hazırlanan söz konusu rehber, yorgunluktan kaynaklanan trafik kazası riskini en aza indirirken şoförlerin de sağlıklı kalmalarına katkı sunuyor.

Zinde kalma rehberi burada

Mobil Delvac kullanıcıları için ilk olarak 2009 yılında hayata geçirilen “Mobil Delvac Dostları” programı kapsamında, uzun yol şoförlerine özel ‘Uzun Yolda Zinde Kalma Rehberi’ hazırlandı. Medikal egzersiz uzmanı ve uzman diyetisyenin katkılarıyla hazırlanan özel rehberde, ticari araç kullanıcılarının molalar sırasında sadece 10-15 dakikada yapabilecekleri basit egzersiz hareketleri ve sağlıklı beslenme önerilerine yer verildi. Mobil Oil Türkiye katkılarıyla hazırlanan söz konusu rehber, yorgunluktan kaynaklanan trafik kazası riskini en aza indirirken şoförlerin de sağlıklı kalmalarına katkı sunuyor.

18 Aralık 2018 Salı 10:44
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Zinde kalma rehberi burada

Ülkemizde 113 yıldır faaliyet gösteren Mobil Oil Türkiye’nin yağ markası Mobil Delvac’ın ilk olarak 2009 yılında hayata geçirdiği ‘Mobil Delvac Dostları’ programı kapsamında, uzun yol şoförleri için ‘Uzun Yolda Zinde Kalma Rehberi’ hazırlandı. Medikal egzersiz uzmanı ve uzman diyetisyenin katkılarıyla hazırlanan rehberde uzun yol sürüşlerinde sadece araç bakımına değil, insan sağlığının da önemine dikkat çekilerek, yapılacak hareketler ile yorgunluktan kaynaklanan trafik kazası riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Mobil Delvac Dostları programı için hazırlanan söz konusu rehberde yer alan birkaç dakikalık hareketler ile sürücülerin daha zinde kalmaları ve yolculuğun daha güvenli olması sağlanıyor.

“Araç içinde basit hareketler yapın”

Uzun yolculuklarda en az 4 saatte bir mola verip hareket etmenin önemli olduğunu belirten Medikal Egzersiz Uzmanı Türker Bıyıklı, “4 saatten uzun süren, hareketsiz kalınan yolculuklarda kanın bacaklarda toplanması sık yaşanan problemlerden biridir. Bu yüzden uzun yolculuklarda kan dolaşımını artırmak için hareket etmeye özen göstermek gerekir. Kan dolaşımının yavaşlaması, dizlerin sürekli bükülü kalması ve bacak kaslarının hareketsizliğinden kaynaklanan problemlerin önüne geçmek için molalar esnasında araç içinde ve dışında basit egzersiz hareketleri yapılabilir. ‘Uzun Yolda Zinde Kalma Rehberi’nde sizin için hazırladığımız hareketleri,  yolculuklarınıza ara verdiğiniz sırada birkaç dakika ayırarak kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Araç içinde yapabileceğiniz hareketlerin yanı sıra fırsat buldukça mola verin ve aracınızın dışına çıkarak temiz hava alın” diye konuştu.

Uzun yolculuklarda beslenmenin de en az hareket etmek kadar önemli olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı ise ağır ve yüksek kalorili yemeklerden uzak durulması, şeker oranı yüksek besinlerin tercih edilmemesi, meyve ve sebze ağırlıklı beslenilmesi, sık sık su tüketilmesi ve küçük porsiyonlarda ara öğünler alınması gerektiğini dile getirdi.  

Son Güncelleme: 18.12.2018 10:47
Anahtar Kelimeler:
LojistikTırUzun YolMobil Delvac
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