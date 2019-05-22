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ZIM Line DP World Yarımca'yı seçti

Dünyanın en büyük uluslararası konteyner operatörlerinden ZIM Line'ın Uzakdoğu ekspres servisi DP World Yarımca'ya da uğrayacak. ZMS servisi kapsamında Uzakdoğu'daki ana limanlardan bir konteynerin Yarımca'ya gelmesi ortalama 28 gün sürecek.

ZIM Line DP World Yarımca'yı seçti

Dünyanın en büyük uluslararası konteyner operatörlerinden ZIM Line'ın Uzakdoğu ekspres servisi DP World Yarımca'ya da uğrayacak. ZMS servisi kapsamında Uzakdoğu'daki ana limanlardan bir konteynerin Yarımca'ya gelmesi ortalama 28 gün sürecek.

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:45
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ZIM Line DP World Yarımca'yı seçti

DP World Yarımca Limanı, hizmet verdiği hatlar arasına uluslararası konteyner operatörü ZIM Line’ı da eklemiştir. Uzak doğu bölgesinden hizmet verecek olan Zim Line, “ZMS” ismini verdiği bu servisi ile Uzakdoğu ana limanlarından ortalama 28 gün içinde direkt olarak DP World Yarımca limanına varış yapacaktır. “ZMS” servis rotasyonu; DP World Yarimca, Ambarli, Tekirdag, Piraeus, Singapore, Shekou, Busan, Shanghai, Ningbo, Shekou, Singapore, Port Said olacaktır.

Ayrıca, T“TBX” servisi Haifa, Ashdod, DP World Yarimca, Novorossiysk, Odessa, Ambarlı, DP World Yarımca, Gemlik, Pire rotasyonu ile ortadoğu pazarına hizmet vermenin yanı sıra Pire limanı üzerinden, dünyanın birçok limanına bağlantı sağlayabilecektir.

DP World Yarımca CEO'su Kris Adams, “Bu iki hizmet sayesinde, Uzak Doğu ile Amerika ve Hindistan’a ürünlerini sevkeden veya buralardan ithalat yapan firmalarımız DP World Yarımca limanını  kullanabilecek. Özellikle demiryolu bağlantımızın da hizmete girmesinin ardından Türkiye'de demiryolunun ulaştığı her yerden ve her yere DP World Yarımca terminali üzerinden konteyner sevkiyatı yapılabilecek” dedi.  

DP World Yarımca limanı ulaşım kolaylığı, yüksek teknolojisi, çözüm odaklı personeli ve 40’dan fazla ülkede 78 liman işletmekten kaynaklanan deneyimiyle ithalat ve ihracatçımıza hizmet ediyor.

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