YANG MİNG, TÜRKİYE İLE UZAKDOĞU ARASINDA DİREKT SERVİS BAŞLATTI

Türkiye’de, Arkas ortaklığıyla kurulan Yang Ming Anadolu şirketi ile faaliyet gösteren Uzakdoğulu armatör Yang Ming, 8 yıl sonra Türkiye’de üç limandan Uzakdoğu’ya yeniden direkt servis vermeye başladı. İstanbul(Kumport), İzmir(Aliağa), Mersin(MIP) limanlarına uğrak yapan servis Uzakdoğu’ya direkt ihracat-ithalat yükü taşıyor.

Yang Ming Türkiye’den üç limana uğrak yapan 14 bin TEU’luk gemileriyle Uzakdoğu’da direkt servis vermeye başladı. Servisin lansmanı Yang Ming’in Türkiye’deki müşterilerine Yang Ming Group ve Arkas üst yönetiminin katılımı ile Four Seasons Otel’de gerçekleştirildi.

Türkiye pazarına 1994 senesinde Arkas’ın acenteliği ile giren Tayvan Devleti’nin ortağı olduğu ve yönettiği Yang Ming Group Türkiye’deki başarılı ve istikrarlı büyümesi sayesinde 2009 yılında Arkas ortaklığı ile Yang Ming Anadolu’yu kurdu. 2016 senesinde 140 bin TEU’luk ihracat ve ithalat yükü taşıyan Yang Ming Anadolu, ortağının Türkiye pazarına daha fazla inararak ve ihtiyaçlarını karşılamak kapsamında 2017 yılında Türkiye Uzakdoğu arasında servislerine ek olarak yeni direkt servisini koymasını sağladı.

Türkiye’de Arkas ortaklığı ile faaliyet gösteren Yang Ming Anadolu Genel Müdürü Chun Feng Chen yaptığı konuşmada “Bugün burada bu kadar kalabalık Yang Ming destekçisi, dostu ve iş ortağı gördüğüm için çok mutluyum. Herkesin bildiği gibi dünyada denizcilik sektöründeki pek çok firma zor günlerden geçiyor. Biz çok şanslıyız ki hepiniz bugün buradasınız ve uzun yıllardır birlikte çalışıyor, size hizmet veriyoruz.” dedi.

Yang Ming Grup Strateji Başkan Yardımcısı Spring Wu ise konuşmasında bu etkinliğin kendileri için üç önemli anlamından bahsetti. “İlki bugüne kadar Türkiye’de çalıştırdığımız en büyük gemiler olan 14 bin TEU kapasiteli gemilerimizin Türkiye’de üç limana uğrak yapmaya başlamasını sizlerle birlikte kutlamak. İstanbul-İzmir ve Mersin’den Uzakdoğu’ya direkt taşıma yapıyoruz. Türkiye’deki ortağımız Arkas ile uzun yılladır başarılı işler yapıyoruz. Taşıma hacmimiz, pazar payımız ve 14 bin TEU’lık gemilerle Türkiye uğraklı direkt seferler başlatmamız bu başarıların göstergesi. İkinci anlamı bu başarılara sizlerle birlikte ulaştığımız için sizlere teşekkür etmek istememiz. Üçüncüsü ise bir araya gelmemiz vesilesi ile Yang Ming Grup’un finansal durumu hakkında sizlere açıkça birinci ağızdan bilgi vermek istememiz. Yang Ming Grup 45 yıllık tarihi olan denizcilik sektörünün en büyük oyuncularından biri. Çok kuvvetli hükümet ilişkilerimiz var. Denizcilik sektörünü çok iyi bildikleri, şirketimizi çok iyi tanıdıkları ve maddi destek oldukları için Tayvan hükümetine teşekkür ediyoruz. Ayaktayız ve durumumuz düzelmeye devam ediyor. “ dedi.

“İşbirliğimizin 20. Yılını bu servisle taçlandırdığımız için mutluyuz”

Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, herkese geldikleri için teşekkür ederek kısaca servisle bilgi verdi. “Sene 2009 Yang Ming Anadolu kuruldu ve servis hazırlığına girdi. Sene 2017 Türkiye’de sizlere yeni bir direkt servis verebilmek amacıyla Yang Ming’in 14 bin TEU’luk gemileri İstanbul-Mersin ve İzmir limanlarına uğramaya başladı. İş birliğimizin 20. Yılını bu servisle taçlandırdığımız için mutluyuz. Servislerimizle Türk ihracatçısına destek olmaya devam edeceğiz.” dedi.

14 bin TEU’luk gemiler ile verilmeye başlanan servisin ilk gemisi 9 Haziran’da İstanbul’a geldi. Gemiler İzmir Aliağa ve Mersin limanlarına da uğrayarak ithalat ve ihracatçıların yüklerini alıyor.